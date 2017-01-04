«Дай Бог, чтобы наши скромные труды и усилия в Винограднике Христовом обрели милость и благоволение в очах Создателя, да получим от Него добрый ответ на Страшном Суде и войдем в радость нашего Небесного Отца..» Святейший Патриарх Кирилл