МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЕПАРХИЯ В ЦИФРАХ
«Дай Бог, чтобы наши скромные труды и усилия в Винограднике Христовом обрели милость и благоволение в очах Создателя, да получим от Него добрый ответ на Страшном Суде и войдем в радость нашего Небесного Отца..» Святейший Патриарх Кирилл
СКОРБИМ О СОРАТНИКАХ, КОЛЛЕГАХ, ДРУЗЬЯХ
В авиакатастрофе над Черным морем в Неделю святых Праотец трагически оборвались жизни 92-х человек, среди них – 11 певчих столичных приходских храмов и монастырей
ЧУДЕСА ПОКРОВСКОГО СОБОРА
Звонарь Игорь Коновалов: «Храм Василия Блаженного олицетворяет всю Россию»
ВЕРА, РОДИНА, СЕМЬЯ
Бизнес-леди из Цюриха «одевает» отель в русское убранство, спасает православные храмы и помогает подмосковным беспризорникам
ПАРИКМАХЕР
По высшим сферам этой замечательной профессии провела нас парикмахер-стилист Анна Бекасова.
ЧУДЕСА ПОКРОВСКОГО СОБОРА
Звонарь Игорь Коновалов: «Храм Василия Блаженного олицетворяет всю Россию»
БРОНЗОВАЯ ТАЙНА
Тридцать лет назад в Троице-Сергиевой лавре обрели чудотворную статую с Немецкого кладбища
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ
Владимир Хотиненко: «В России мистическое присутствие Православия ощущается постоянно»
АЙВАЗОВСКИЙ. 2.00
В Третьяковской галерее завершилась одна из самых масштабных выставок этого года, посвященная 200-летию со дня рождения выдающегося отечественного мариниста Ивана Айвазовского.
ДЕМОНСТРАТИВНЫЙ СЕНТИМЕНТАЛИСТ
К карамзинскому 250-летию (по новому стилю писатель родился 12 декабря 1766 года).
КАМЕРТОН ДЛЯ ОБЩИНЫ
Регенты и певчие собрались на съезд впервые за век
ГЕРОЙ – СМЕХ
12 и 13 июля на сцене Государственного культурного центра-музея В. Высоцкого состоялась премьера спектакля «О любви и не только» по ранним рассказам А. П. Чехова.
ХРОНИКИ РУССКОГО ИЗЛОМА
Предлагаем читателям вспомнить хронологию года, оказавшегося переломным для истории не только России, но и всего мира.