ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ
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МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЕПАРХИЯ В ЦИФРАХ

«Дай Бог, чтобы наши скромные труды и усилия в Винограднике Христовом обрели милость и благоволение в очах Создателя, да получим от Него добрый ответ на Страшном Суде и войдем в радость нашего Небесного Отца..» Святейший Патриарх Кирилл

ОБЩЕСТВО
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СКОРБИМ О СОРАТНИКАХ, КОЛЛЕГАХ, ДРУЗЬЯХ

В авиакатастрофе над Черным морем в Неделю святых Праотец трагически оборвались жизни 92-х человек, среди них – 11 певчих столичных приходских храмов и монастырей

МОСКВА
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ВЕРА, РОДИНА, СЕМЬЯ

Бизнес-леди из Цюриха «одевает» отель в русское убранство, спасает православные храмы и помогает подмосковным беспризорникам

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ПАРИКМАХЕР

По высшим сферам этой замечательной профессии провела нас парикмахер-стилист Анна Бекасова.

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БРОНЗОВАЯ ТАЙНА

Тридцать лет назад в Троице-Сергиевой лавре обрели  чудотворную статую с Немецкого кладбища

КУЛЬТУРА
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ

Владимир Хотиненко: «В России мистическое присутствие Православия ощущается постоянно»

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АЙВАЗОВСКИЙ. 2.00

В Третьяковской галерее завершилась одна из самых масштабных выставок этого года, посвященная 200-летию со дня рождения выдающегося отечественного мариниста Ивана Айвазовского.

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ГЕРОЙ – СМЕХ

12 и 13 июля на сцене Государственного культурного центра-музея В. Высоцкого состоялась премьера спектакля «О любви и не только» по ранним рассказам А. П. Чехова.

ИСТОРИЯ
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ХРОНИКИ РУССКОГО ИЗЛОМА

Предлагаем читателям вспомнить хронологию года, оказавшегося переломным для истории не только России, но и всего мира.

СЕМЬЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
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