5 ДРЕВНИХ ХРАМОВ ЗАРЯДЬЯ

Церкви в ряд

В день 870-летия города на месте разобранной гостиницы «Россия» открылся парк «Зарядье», и храмы по Варварке на его фоне будто обрели новую жизнь. Избавленные от давления массивного здания отеля, пережившие затянувшийся период строительства, они заиграли свежими красками и подарили ощущение простора.

1. Церковь святой Варвары

В начале Варварки стоит дивный храм великомученицы Варвары, давший имя и самой улице. Предположительно он существовал еще в XIV веке немного южнее современной церкви. В 1514 году на средства известных в то время богатых приезжих гостей Василия Бобра с братьями его Феодором Вепрем и Юшкою Урвихвостом под руководством итальянского зодчего Алевиза Фрязина выстроено каменное здание. В 1796–1801 годах храм перестраивается по проекту Родиона Казакова.

В 1812 году французы использовали его под конюшню, богатейшая ризница церкви была разграблена, с икон сняты оклады и ризы. Здание сильно пострадало и было восстановлено в 1820-х годах. В 1920-х годах церковь была перестроена и закрыта. В 1965–1967 годах ее отреставрировали, восстановив под руководством архитектора Г.А. Макарова колокольню.

Адрес: ул. Варварка, д. 2

2. Храм Максима Блаженного

Блаженный Максим был похоронен в 1434 году на Варварке возле церкви, прежде освященной во имя благоверных князей Бориса и Глеба. В 1547 году его канонизировали. В конце XVII века после пожара возведена новая, каменная церковь святого Максима Исповедника, основной придел которой освящен во имя святого блаженного Максима.

Церковь сильно пострадала при пожаре Москвы в 1676 году. Новое здание, построенное в 1698–1699 годах, включило в себя часть одноименного храма 1568 года. После пожара 1737 года храм капитально обновлен в стиле барокко, непривычном для старомосковского облика Китай-города.

В 1827–1829 годах вместо прежней звонницы возвели новую двухъярусную колокольню в стиле ампир. Она состоит из двух убывающих вверх ярусов с куполом, завершенным шпилем. В 1930-х годах храм был закрыт, обезглавлен и разорен. В 1965–1969 годах реставрировался (арх. С.С. Подъяпольский).

Адрес: ул. Варварка, д. 4

3. Собор иконы Божией Матери «Знамение»

Знаменский собор – главный храм бывшего Знаменского монастыря – построен в 1679–1684 годах архитекторами Ф. Григорьевым и Г. Анисимовым в старых русских традициях на месте церкви Афанасия Афонского. Во время Отечественной войны 1812 года наполеоновские солдаты разграбили монастырь, однако здание собора тогда не пострадало. В нижнем храме во время оккупации даже было разрешено проводить богослужения. К 300-летию дома Романовых собор был отреставрирован.

После 1923 года монастырь закрыт, его здания приспособлены под жилье. К началу 1960-х годов здание подворья и конюшни были снесены, а оставшиеся постройки находились в аварийном состоянии. Но в связи со строительством гостиницы «Россия» в 1963–1972 годах проведены реставрационные работы, получившие продолжение в 1980-е годы. Долгое время в здании храма был концертный зал.

Адрес: ул. Варварка, д. 8

4. Храм Георгия Победоносца

Построен в 1657 году (на фундаменте сгоревшего в 1639 году древнего храма), колокольня и трапезная – в 1818 году. В конце 1920-х годов церковь была закрыта и использовалась различными учреждениями. Храм возвращен Церкви в 1991 году.

Адрес: ул. Варварка, д. 12

5. Церковь зачатия св. Анны, «что в углу»

Одна из древнейших церквей города. Первое упоминание о ней относится к 1493 году. Закрыта в 1920-е годы, передана Церкви в 1994 году. Существующее здание возникло в середине XVI века. Своим нынешним обликом обязано послевоенной реставрации (архитектор Л.А. Давид).

В Покровском соборе на Красной площади хранится 30-пудовый колокол с колокольни церкви Зачатия Анны (снесена во время реставрации и не восстанавливалась). Он был отлит в 1547 году во Франции и приобретен в 1610 году московским купцом М.Г. Твердиковым. В Смутное время колокол был вывезен из церкви, но позднее выкуплен и возвращен князем Пожарским.

Адрес: Москворецкая наб., д. 3

Подготовил Иван Дмитров

Опубликовано: №18 (631) сентябрь, 2017 г.