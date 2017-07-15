5 МНОГОДНЕВНЫХ КРЕСТНЫХ ХОДОВ

С возрождением в нашей стране духовной жизни вернулась и благочестивая традиция многодневных крестных ходов. С каждым годом их число в различных епархиях возрастает, но особо выделяются пять молитвенных шествий, для участия в которых тысячи православных людей съезжаются со всей России и даже из-за границы. Проходят крестные ходы летом, и в некоторых можно еще успеть принять участие в этом году.

Великорецкий крестный ход

С 3 по 8 июня, 150 км (туда 90 км, обратно 60 км), около 30 тыс. паломников

Самый древний и самый многочисленный из многодневных крестных ходов в России

Маршрут: от Серафимовского или Успенского собора города Вятки (Киров) до Никольского храма села Великорецкое и обратно

Главная святыня – Великорецкий образ святителя Николая Мирликийского, обретенный в 1383 году на берегу реки Великой. В 1400 году икона была перенесена в город Хлынов (позднее – Вятка), и вот уже более шести веков ежегодно образ на один день приносят крестным ходом на место его чудесного явления. Первоначально ход совершался водным путем, на лодках и плотах, с конца XVIII века идет по берегу пешком. В 2000 году Патриаршим указом ему присвоен всероссийский статус. Ночевки – в поле. Главное событие хода – Литургия, которая совершается 6 июня у места обретения чудотворной иконы.

Официальный сайт: velikoretsky-hod.ru

Крестный ход с Владимирской Оранской иконой Божией Матери

С 4 по 19 июня, 430 км, около 2,5 тыс. паломников

Маршрут: от Богородицкого мужского монастыря в селе Оранки (Нижегородская область) кольцевым маршрутом по сельским дорогам через города Вад, Шатки, Первомайск, Лукоянов, Гагино, Бутурлино, Перевоз

Главная святыня – Владимирская Оранская икона Божией Матери, обретенная в 1634 году в месте, именовавшемся «Орано поле» близ Словенской горы. Впервые крестный ход с этим образом был совершен в 1771 году по благословению епископа Феофана (Чарнуцкого) во избавление Нижнего Новгорода от эпидемии чумы. С тех пор совершался ежегодно в летнее время вплоть до 1917 года. Традиция возобновлена в 2004 году, при этом дата начала и маршрут из года в год несколько меняется. В пути ежедневно совершается Литургия в храмах населенных пунктов, по которым проходят паломники. Ночевки – в поле.

Официальный сайт: оранкимон.рф/крестный-ход-2016

Большой Волжский крестный ход

Июнь – июль – около 800 км, несколько тыс. паломников

Самый продолжительный и протяженный из ежегодных многодневных крестных ходов

Маршрут: от истока Волги (село Волговерховье, Ольгин монастырь) через Климову гору, Нилову пустынь, Осташков, Торопец, Торжок, Ельцы, Ржев, Зубцов, Тверь, Удомлю, Конаково, Дубну, Кимры, Кашин. Завершается ход в городе Калязине.

Главная святыня – ежегодно меняется в зависимости от посвящения. В этом году XIX Волжский крестный ход посвящен 350-летию обретения мощей преподобного Нила Столобенского, и по маршруту пронесут ковчег с частицей мощей святого и его чудотворный образ.

Крестный ход проводится с 1999 года. Ежедневно в храмах по маршруту следования совершаются вечернее богослужение и Божественная литургия. В большинстве населенных пунктов, через которые следуют крестоходцы, готовятся торжественные мероприятия. Завершается ход молебном у памятника преподобному Макарию Калязинскому и фестивалем духовной музыки.

Официальный сайт: vprav.ru/112-podrobnosti/581-grafik-xix-volzhs

Казанский крестный ход

Июнь – июль, около 600 км (из них более 100 км пешком), около 1 тыс. паломников

Маршрут: от ярославского Казанского женского монастыря через Введенский Толгский монастырь по левому берегу Волги до города Романова-Борисоглебска (Тутаев), затем до Рыбинска, по Рыбинскому району и обратно по правому берегу через Романов-Борисоглебск в Ярославль.

Главная святыня – Ярославская Казанская икона Божией Матери (список иконы, таинственно исчезнувшей в 1930 году из рук большевиков-богоборцев). Крестный ход совершался с 1761 года до переворота 1917 года. Традиция возобновлена в 2002 году. Пять лет назад маршрут продлен до Рыбинска. Ежедневно в храмах, через которые проходит путь, совершается Божественная литургия. Часть маршрута паломники проезжают на автобусах.

Официальный сайт: казанский-женский-монастырь.рф/?p=7487

Иринарховский крестный ход

Третья или четвертая неделя июля, 60–70 км, около 3 тыс. паломников

Маршрут: от Борисоглебского мужского монастыря (поселок Борисоглебский Ярославской области) через села Павлово, Ильинское, Ивановское, Георгиевское, Зубарево, Давыдово до Кондакова. Завершается крестный ход у святого источника преподобного Иринарха Затворника. Год от года маршрут и расстояние незначительно меняются.

Главная святыня – честные вериги преподобного Иринарха. Крестный ход совершается в память о насельнике Борисоглебского монастыря святом Иринархе, благословившем князя Дмитрия Пожарского на

борьбу с польскими захватчиками. Великий крестный ход от места пребывания и упокоения преподобного до места его рождения и освященного им источника стал совершаться сразу же по его блаженной кончине в 1616 году и не прерывался в течение трех столетий. При большевиках был запрещен. Возобновилась традиция в 1997 году по благословению архиепископа Ярославского и Ростовского Михея (Хархарова, † 2005). Во время пути паломники по особому благословению по очереди несут на себе святые вериги преподобного. Участники хода останавливаются в каждом встречающемся по пути храме, в том числе в разрушенных и заброшенных церквях, и совершают там молебны. Для местного населения прибытие Иринарховского крестного хода – один из главных праздников в году, к которому готовятся загодя.

Официальный сайт: икх.рф

Справка

Преподобный Иринарх, затворник Ростовский, родился в 1547 году в селе Кондаково в крестьянской семье. До 30 лет занимался торговлей, затем поступил в ростовский Борисоглебский монастырь. Здесь он принял подвиг затворничества и более трех десятков лет не снимал с себя вериг. На один год святой был вынужден оставить Борисоглебский монастырь и жил в Авраамиевом Богоявленском монастыре, где нес послушание келаря. Преставился ко Господу 13 января (ст. ст.) 1616 года.

Андрей Клочков

Опубликовано: №13 (626) июль, 2017 г.

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