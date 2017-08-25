5 РАЗРУШЕННЫХ И СНЕСЕННЫХ ЦЕРКВЕЙ СО СТАРЫХ ПОЧТОВЫХ КАРТОЧЕК

Мгновения спрессованы… в открытках

В материале «Храмы со старых открыток» (см.: ПМ. 2016. № 22) мы публиковали дореволюционные открытки, донесшие до нас ретроизображения прекрасно знакомых современным москвичам храмов. Сегодня — продолжение: похожие картинки, запечатлевшие некогда храмы и часовни, жить которым оставалось несколько десятилетий — до прихода богоборческой власти…

1. Пантелеимоновская (Афонская) часовня.

Открытка издана в начале 1900-х годов П. фон Гиргенсоном.

Подробнее читайте в материале «Наутилус вместо святыни» из рубрики «Было — Стало».

2. Боголюбская часовня в Варварских воротах Китай-города.

Издатель открытки Шерер, Набгольц и К° (начало 1900 годов)

Устроена внутри ворот в конце 1870-х годов. Оригинальное крыльцо в русском стиле возведено по проекту архитектора Никитина. Часовню закрыли в 1928 году, тогда же сломали и крыльцо. Чтимая Боголюбская икона Божией Матери перенесена в храм Воскресения Христова в Сокольниках, где перед ней можно помолиться и теперь. Башню и часть стены разобрали в 1934 году.

3. Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Покровке (в Котельниках)

Приходская церковь Белого города стояла на углу улицы Покровки и современного Потаповского переулка. Один из ярчайших памятников нарышкинского барокко. Топоним Котельники происходил от живших здесь мастеров, поставлявших государеву двору кухонные котлы, горшки, чугунки и другую металлическую посуду. Ремесленники-котельники селились по левой стороне Покровки, где сообща и построили для себя в 1656 году каменную Успенскую церковь, что было по средствам лишь зажиточным людям. Запечатленный на открытке храм возведен несколько позднее — в 1696 году на средства купца Ивана Сверчкова. Разрушен в 1936 году.

4. Храм Николая Чудотворца «Москворецкого»

Находился в Китай-городе у въезда на Большой Москворецкий мост со стороны Красной площади. Первая деревянная церковь появилась здесь в XVI–XVII веках, а каменная, с Благовещенским центральным престолом — при царе Алексее Михайловиче. Ее построили прямо на фундаменте старой церкви у Москворецкого моста. Никольский придел возвели в 1857 году. Закрыта в 1929 году. В 1936–1937 годах при строительстве нынешнего Москворецкого моста снесли всю четную сторону одноименной улицы, в том числе и Никольский храм.

5. Церковь Похвалы Богородицы в Башмаках

Впервые упоминается в документах 1475 года. Первый и долгое время единственный в Москве храм с посвящением празднику, отмечающемуся в Субботу Акафиста. Каменное здание выстроено в начале XVIII века думным дворянином Доментием Башмаковым на собственном дворе (откуда и название). В храме были устроены шестиярусный резной иконостас с иконами изографа Кирилла Уланова и Никольский придел с чудотворной иконой святителя, славившейся по всему городу.

Церковь разделила судьбу снесенного в начале 1930-х годов Храма Христа Спасителя, так как находилась неподалеку, на углу Всехсвятского проезда и Пречистенской набережной.

Марина Мартынова

Опубликовано: №15 (628) август, 2017 г.



Открытки предоставлены Союзом филокартистов России