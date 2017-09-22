5 САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ НАХОДОК АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО СЕЗОНА

Слухи о «слухе», гусиное стадо внутри слона и пузырьки со свалки

Перекопанная в рамках программы благоустройства «Моя улица» столица – не только часовые автомобильные пробки в процессе работ и километры вымощенных плиткой тротуаров, но и множество археологических находок. По официальным данным, за два года археологи собрали десять тысяч артефактов. Наверняка не меньшее количество осело и в карманах неравнодушных горожан, которые не ленились осматривать отвалы раскопов. Самые интересные находки второй год подряд выставляются в Музее Москвы. В этом сезоне здесь представлено 90 экспонатов: от пуговицы до полностью выкопанного и перенесенного в музей сруба.

1.Тайная комната на Лубянке

В самом начале весны в одной из траншей напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом обнаружили небольшое помещение со сводчатыми стенами. Оно было встроено в Китайгородскую стену на уровне фундамента как раз там, где находилась Богословская башня Китай-города.

Специалисты тут же опознали в нем «слух» – скорее всего, часть бывшей башни. В мирное время его использовали для хранения припасов, а при осаде – для разведки. Сводчатые стены помещения создавали особый акустический эффект, и в комнате было слышно все происходившее на улице.

Китайгородская стена с 12 башнями была построена в середине 1530-х годов, и небольшой сохранившийся ее элемент – исторический памятник средневековой русской фортификации. Но надеждам на музеефикацию не было суждено сбыться. Как заверил главный археолог города Леонид Кондрашев, находку законсервировали под землей. Но по Интернету разлетелась информация, будто кладку «слуха» разломали рабочие, поскольку туда нужно было погрузить огромный «колодец» для уличного фонаря. Осветительная опора стоит точно на месте обнаруженной подземной постройки. А чтобы она стояла, ей необходим бетонный фундамент. Как мы понимаем, залитый ровно на месте кирпичной кладки XVI века.

2.Введенская церковь

– Храм на Ильинском крестце отстроен в камне в 1558 году и разобран в 1779 году. От памятника – ровесника храма Василия Блаженного, не сохранилось известных изображений, кроме пары общих планов и условных рисунков, – утверждает москвовед Александр Можаев. – Можно лишь говорить, что церковь была одноглавой, окруженной пристройками – паперть, крыльцо, «две кельи архимандрическия да кельи что живал стряпчий».

Биржевая площадь стала первым местом, где работы по «Моей улице» оказались заморожены. Экскаваторщиков на месяц с лишним сменили археологи с кисточками. Однако в одну прекрасную ночь бережно расчищенные кирпичики закопали. Главный археолог города отчитался: церковь изучена, все зарисовано и сохранено для потомков. Далее по плану: фонтану быть. Его подземные коммуникации оказались дороже прекрасно сохранившихся стен XVI века, которые можно было сделать отдельным музеем под открытым небом (например, как в Риме).

3.Дореволюционное стекло: аптечное и парфюмерное

Самые красивые и популярные находки, сделанные не только профессиональными археологами, но и простыми москвичами. Откуда в земле столько «орластых» пузырьков? Ответ прост: раньше в Москве никто не вывозил мусор специально, его просто скидывали в яму во дворе. Все, кроме стекла, поглотило время. А помоек было так много, что почти при каждом раскопе ковш экскаватора задевает хоть одну из них.

4.Находки на Биржевой площади

Хотя спасти церковь не удалось, археологи вынесли оттуда несколько сотен артефактов: наконечники стрел, монеты, пуговицы. Все они представлены в Музее Москвы и имеют большую научную ценность. «Cегодня мы можем смело утверждать: Москва была не просто неким опорным пунктом, это был полноценный город с серьезной инфраструктурой, который имел контакты с другими русскими, славянскими землями», – заявил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.

5.Клад в шахматной фигуре: «простой» как пять копеек

Тайник времен царя Ивана Грозного обнаружен в найденной на Пречистенке полой костяной шахматной фигуре слона, найденной, в свою очередь, в строительной траншее. Здесь были спрятаны десять серебряных монет ручной чеканки общей суммой пять копеек. На эти деньги их владелец в свое время мог купить небольшое стадо гусей. А если подобная закладка была бы в каждой шахматной фигуре, общая сумма спрятанного могла потянуть на 160 копеек.

Пелагея Тюренкова

Фото Владимира Ходакова и Ильи Боровикова

Опубликовано: №17 (630) сентябрь, 2017 г.