5 САМЫХ НУЖНЫХ ХРАМОВ-НОВОСТРОЕК МОСКВЫ

Молодые приходы готовят новорожденные церкви к освящению

Сегодня мы рассказываем о самых долгожданных сдаточных объектах программы – храмах, готовящихся к чину Великого освящения в нынешнем году. За шесть лет столичной Программы по возведению новых церквей в городе построены 40 храмов. На стройплощадках созданы полторы сотни приходов, по 104 адресам уже совершаются Божественные литургии.

Храм праведного Иоанна Русского исповедника в Филях-Давыдкове

Адрес: Ярцевская ул., д. 1а.

Тел:. (499) 149-52-34.

Веб-сайт ioannrus.ru

Эл. почта: ioannrus@gmail.com

Статус: Храм с приходским домом введены в эксплуатацию.

Чем важен. В густонаселенном московском районе до начала нынешнего века вообще не было действующих православных храмов. И именно малая деревянная церковь на будущей стройплощадке в форме «кораблец», освященная в 2004 году, стала первенцем в Филях-Давыдкове. Большой храм на Ярцевской улице не обладает выдающимися архитектурными чертами. Но он удобен и вместителен, и благодаря ему тысячи верующих перестанут тратить время на долгую дорогу, чтобы помолиться за богослужением.



Храм иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет»

Адрес: ул. Василия Ботылева, д. 41.

Тел:. (499) 713-40-33.

Веб-сайт neuvyadaemy-tsvet.ru

Эл. почта: neuv_tsvet@mail.ru

Статус: Храм полностью завершен.

Чем важен. Выполненная в очень нежной и деликатной цветовой гамме церковь в поселке Рублево – образцовый пример новодела, потрясающе точно «попавшего» в стиль русского узорочья. История первого московского храма с подобным посвящением центрального престола отсчитывается с 1998 года. Именно тогда в живописном месте на высоком москворецком берегу по благословению Патриарха Алексия II был освящен закладной камень. Прежде тут красовались только деревянные домишки с садами и огородами. В 2010 году на приходе организована полноценная литургическая жизнь: в нижней церкви в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» начались регулярные богослужения.

Храм прп. Сергия Радонежского на Ходынском поле

Адрес: Ходынский бульв., д. 2.

Тел:. (499) 755-81-46.

Веб-сайт sergiy-hram.ru

Эл. почта: hram@sergiy-hram.ru

Статус: Завершены общестроительные работы. В верхнем храме уложены полы и оштукатурены стены, на Рождество Христово состоялось первое богослужение. Здание подключено к центральному отоплению.

Чем важен. Первый в городе удачно реализованный проект большого соборного храма, в котором базилика конструктивно объединена с блоком приходских помещений (в данном случае – обстроена им). Композиционным прототипом послужил венецианский собор святого Марка: боковые купола поставлены по главным осям сооружения. Вся северная трехэтажная часть здания отдана под приходскую библиотеку.

Храм Всех святых, в Земле Российской просиявших, в Черемушках

Адрес: улица Гарибальди, д. 36А.

Тел:. (925) 377-05-38.

Веб-сайт russviat.cerkov.ru

Эл. почта: russvat@mail.ru

Статус: Храм достроен, приходской дом введен в эксплуатацию. Смонтирован резной деревянный иконостас. Выполнены первоочередные работы по благоустройству прилегающей территории (полностью они будут завершены по весне).

Чем важен. Храмовый комплекс построен в предельно сжатые сроки. При этом по инициативе приходской организации первоначальный проект повторного применения серьезно переработан. Фасад декорирован дополнительными архитектурными элементами. В перспективе все три входа будут украшены мозаикой, и церковь станет изысканным украшением спального района.

Храм Торжества Пра вославия в Алтуфьеве

Адрес: Алтуфьевское шоссе, д. 77.

Тел:. (925) 085-34-89.

Веб-сайт hramtprav.ru

Эл. почта: hramtprav@mail.ru

Статус: Храм построен, выполнены первоочередные работы по благоустройству прилегающей территории (они будут завершены по весне). Полностью завершены работы по наружной и внутренней грубой отделке, создается большой иконостас.

Чем важен. Храм на полтысячи прихожан в оживленном периферийном районе выстроен по индивидуальному проекту в архитектурных традициях XII – XIII веков.

Дмитрий Анохин

Фото Владимира Ходакова

Опубликовано: №2 (615) январь, 2017 г.