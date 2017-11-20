5 СВЯТЫХ МОСКВИЧЕЙ-СОБОРЯН

Вспоминаем наших земляков-новомучеников, век назад принимавших судьбоносные решения на Поместном Соборе

За скупыми биографическими строчками этих людей очень много эмоций. Это боль страшной эпохи, ломавшей судьбы целых народов. Это ужас тюремной одиночки, куда по доносу бросили невиновного. Это мужество перед сыростью свежевырытой могилы. И это светлая радость от осознания того, что все они сейчас предстоят Господу в Церкви Торжествующей. Наш святой долг – помнить их поименно и призывать их молитвенную помощь.

1. Мученик Николай

Николай Юрьевич Варжанский родился 25 ноября 1881 г. в Овручском уезде Волынской губернии. В 1897 г. окончил Житомирское духовное училище, в 1903 г. – Волынскую духовную семинарию, в 1907 г. – Московскую духовную академию. Кандидат богословия. В 1908 г. определен помощником противосектантского миссионера Московской епархии, затем – московским епархиальным миссионером. Избран делегатом на Поместный Собор от V Всероссийского миссионерского съезда в 1917 г.

Арестован на квартире протоиерея Иоанна Восторгова 30 мая 1918 г., заключен в Бутырскую тюрьму. Расстрелян 19 сентября 1918 г. на Калитниковском кладбище, где и был похоронен.

2. Мученик Алексий

Алексей Данилович Зверев родился в 1867 или (68) г. в крестьянской семье, окончил начальное училище. Служил миссионером в Московской епархии, от мирян которой избран на Поместный Собор. Был направлен в Пермь в составе соборной комиссии для расследования обстоятельств убийства сщмч. Андроника (Никольского), архиепископа Пермского. На обратном пути между Пермью и Вяткой 27 августа 1918 г. в вагон, где ехала делегация во главе с архиепископом Василием (Богоявленским), ворвались красноармейцы, вывели из поезда пассажиров и расстреляли. Материалы расследования и собранные на нужды Собора средства при этом были похищены. Местные крестьяне нашли тела мучеников и похоронили. После массового паломничества на могилу власти вырыли тела и сожгли их.

3. Преподобный Алексий Зосимовский

Иеросхимонах Алексий (в миру Федор Соловьев) родился 17 января 1846 г. в Москве. В 1866 г. окончил Московскую духовную семинарию. В июне 1895 г. рукоположен во пресвитера и определен в штат Кремлевского Успенского собора. В октябре 1898 г. поступил в Смоленскую Зосимову пустынь, где 30 ноября пострижен в монашество. Избран членом Собора на предсоборном монашеском съезде. Старец Алексий тянул жребий при избрании Патриарха Всероссийского в Храме Христа Спасителя в воскресенье 5 ноября. После закрытия Зосимовой пустыни в 1923 г. со своим келейником направился в Сергиев Посад, где скончался 2 октября 1928 г. В 1994 г. нетленные мощи иеросхимонаха Алексия были поставлены в соборе возрожденной Смоленской Зосимовой пустыни.

4. Священномученик Александр

Протопресвитер Александр Александрович Хотовицкий родился 11 февраля 1872 г. в городе Кременце. В 1891 г. окончил Волынскую духовную семинарию, в 1895 г. – Санкт-Петербургскую духовную академию. Кандидат богословия. После рукоположения в 1896 г. определен на служение на Нью-Йоркский Никольский приход и назначен его настоятелем. Основал дюжину приходов на восточном побережье Северной Америки. В 1914–1917 гг. служил в Гельсингфоргсе. В августе 1917 г. переведен в Москву и назначен ключарем Храма Христа Спасителя.

В 1919 и в 1921 гг. арестовывался по обвинению в нарушении декрета «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви». В 1924 г. осужден на три года поселения в Туруханском крае. В 1930-х гг. служил настоятелем храма Ризоположения на Донской улице. Летом 1937 г. вновь арестован. Расстрелян 19 августа 1937 г., погребен на Донском кладбище в братской могиле № 1.

5. Священномученик Иоанн

Протоиерей Иоанн Алексеевич Артоболевский родился 9 января 1872 г. в селе Проказна Пензенской губернии. В 1891г. окончил Пензенскую семинарию, в 1895 г. – Московскую духовную академию. Преподавал Священное Писание и еврейский язык в Вифанской духовной семинарии.

В 1905 г. после рукоположения во пресвитеры назначен настоятелем храма равноапостольной Марии Магдалины при московском Императорском коммерческом училище. Член Поместного Собора от Московской епархии.

В ночь с 16 на 17 августа 1922 г. арестован. Приговорен к трем годам тюремного заключения, 17 января 1923 г. постановлением ВЦИК освобожден.

В 1924 г. награжден митрой и включен в состав Высшего Церковного Совета. Служил в Петропавловском храме при сельскохозяйственной академии до его закрытия в 1927 г., после чего был назначен настоятелем Введенского храма в Черкизове.

В 1933 г. снова арестован, приговорен к трем годам ссылки в Северный край. Тройкой НКВД по Московской области 14 февраля 1938 г. приговорен за контрреволюционную агитацию к расстрелу. Казнен 17 февраля 1938 г. и погребен в общей могиле на Бутовском полигоне.

Другие московские новомученики – участники Поместного Собора 1917–1918 гг.:

священномученик Иларион (Троицкий),

священномученик Петр (Полянский),

священномученик Серафим (Чичагов),

священномученик Николай (Добронравов),

священномученик протоиерей Илья Михайлович Громогласов,

священномученик протоиерей Сергий Иванович Голощапов.

Иван Дмитров

Опубликовано: №22 (635) ноябрь, 2017 г.