5 УСАДЕБНЫХ ХРАМОВ СТОЛИЦЫ

ПАРК – ДВОРЕЦ – СВЯТЫНЯ

Русская аристократия, купечество, буржуазия эпохи дореволюционного индустриального расцвета оставили нам завидное наследие. Сейчас в столице в том или ином виде сохранилась почти сотня усадеб! «Православная Москва» приглашает прогуляться по некоторым из них и побывать в старинных усадебных храмах.

ОСТАНКИНО

Усадьба графов Шереметевых — Храм Живоначальной Троицы

Адрес: 1-я Останкинская ул., 7, стр. 2

Троицкая церковь – старейшее сохранившееся в усадьбе здание и одна из архитектурных жемчужин Москвы, памятник старорусского культового зодчества. Здание обладает редкой для столицы особенностью: световыми являются не только центральные, но и четыре боковые главы. Кроме того, здесь отсутствует трапезная, зато все фасады сплошь покрыты декором, исключительным по разнообразию и нарядности.

Церковь действовала до 1933 года, а в 1934 году стала частью музея-усадьбы «Остан­кино». В 1991 году передана Церкви.

Что еще посмотреть В 2013 году началась реставрация усадебного комплекса Останкино и расположенного на его территории единственного в мире деревянного дворца-театра. Ее завершение ожидается в 2020 году. Тем не менее и сейчас прилегающий парк – отличное место для прогулок.

КУСКОВО

Имение графов Шереметевых — Церковь Спаса Всемилостивого

Адрес: ул. Юности, 2

Приходская церковь – старейшее из ныне существующих зданий усадьбы. Именно с ее возведения в 1737–1739 гг. началась реконструкция усадьбы, задуманная графом Петром Шереметевым. Он пожелал устроить имение так, чтобы оно поражало всех роскошью и богатством. Позже вокруг церкви появляется дворец и регулярный парк – один из самых больших в России (площадью около 30 га) и пруд.

Изящный храм не перестраивался. Мы можем любоваться его первозданной красотой. Это один из редких памятников Москвы в стиле аннинского барокко.

В 1919 году усадьба получила статус государственного музея. Здание церкви было переоборудовано в подсобные помещения. Храм был вновь освящен в 1991 году.

Что еще посмотреть Архитектурно-парковый ансамбль.

Музей керамики.

СВИБЛОВО

Дворянское имение Нарышкиных — Церковь Живоначальной Троицы

Адрес: Лазоревый пр., 15

Здание церкви – единственная полностью сохранившаяся постройка XVIII века на территории усадьбы. Возведенный в 1708 году храм до сих пор сохраняет черты московского барокко. В 1938 году Троицкий храм был закрыт и частично разрушен. В 1994 году храм и уцелевшие здания переданы Церкви.

Что еще посмотреть На территории усадьбы, помимо церкви, сохранились четыре исторических здания усадебного комплекса. Свиблово – волшебное место для прогулок. Здесь обустроен большой парк, велодорожки, по которым можно быстро добраться вдоль Яузы до Медведкова и осмотреть старинный шатровый храм Покрова Пресвятой Богородицы середины XVII века.

КУЗЬМИНКИ

Усадьба князей Голицыных — Храм Влахернской иконы Божией Матери

Адрес: Кузьминская ул., 7, стр. 1

Храм в Кузьминках некогда хранил одну из главных своих святынь – Влахернскую икону Божией Матери. По одним данным, это была подлинная византийская икона VII века, привезенная из Константинополя в дар царю Алексею Михайловичу в 1653 году. По другим – ее копия XVII века. Из документов известно, что присланы были две одинаковые иконы, выполненные в особой рельефной технике.

Храм в стиле раннего классицизма в усадьбе Кузьминки был достроен к 1787 году. Но вскоре был разорен наполеоновскими войсками. Его снова отреставрировали и освятили в 1813 году. Храм был закрыт в 1929 году и перестроен. Церкви передан в 1995 году. В настоящее время восстановлен в первозданном виде.

Что еще посмотреть Кузьминки – самая большая по количеству объектов (сейчас более двух десятков) усадьба на территории Москвы.

ИЗМАЙЛОВО

Царская резиденция — Собор Покрова Пресвятой Богородицы

Адрес: Серебряный остров, ­Городок им. Баумана, 1

Величественный пятиглавый собор Покрова (1672–1679) на сегодняшний день – главное украшение усадьбы. Мастера возводили его по подобию Успенского в Кремле. Но не из белого камня, а из красного кирпича. Храм и сегодня кажется огромным. К примеру, диаметр центральной главы составляет 8,5 метров. Можно себе представить, как восхищал храм людей XVII столетия! Снаружи собор богато украшен многоцветными изразцами. Внутри некогда находился многоярусный почти гладкий иконостас с иконами лучших мастеров. По преданию, в этой церкви в праздничные дни иногда служил святитель Димитрий Ростовский.

В 1927 году Покровский храм был закрыт, а возвращен Церкви лишь в 1990 году.

Церковь, как и сам Городок им. Баумана, находится на искусственном острове, что придает этому месту особый колорит. С 2011 года усадьба является кандидатом на включение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Что еще посмотреть Мостовая башня XVII века (мост не сохранился, в башне располагается музейная экспозиция).

Передние и задние ворота Государева двора (XVII век).

Здания богадельни (XIX век).

Чугунные арка и фонтан (XIX век).

Памятник Петру I работы Льва Кербеля (1998 год).

Серебряно-виноградный пруд.

Мария Максимова

Опубликовано: №14 (627) июль, 2017 г.