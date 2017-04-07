5 ВАЖНЕЙШИХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ СУБСИДИЙ — 2017

Что отреставрируют в этом году в монастырях и на приходах. Три колокольни, богадельня и храм будут приведены в порядок

Шестой год подряд в столице действует беспрецедентная программа возмещения затрат, понесенных религиозными организациями в ходе реставрации объектов культурного наследия. В ее рамках общины, пользующиеся храмами-памятниками, самостоятельно нанимают строителей-подрядчиков для приведения исторического наследия в порядок. Город же – при условии, разумеется, качественного исполнения работ – полностью компенсирует заказчикам потраченные средства.

Блестяще зарекомендовал себя практикуемый с самого начала программы принцип двойной заинтересованности. Потому как, во-первых, подобное расходование казны есть не что иное, как восстановление исторической справедливости. Ведь кому как не государству, владеющему этими памятниками, заботиться о своевременных бюджетных ассигнованиях на поддержание их в должном состоянии?! Но (и это – во-вторых) заботится оно, разумно перекладывая часть технической рутины на пользователей – то есть на приходские структуры, которым как раз и предстоит жить, молиться и служить Богу в этих храмах.

В этом году совокупный бюджет программы на реставрацию полутора десятков комиссионно выбранных и одобренных памятников достигнет 300 миллионов рублей. Дюжина объектов из этого перечня находится в пользовании православных религиозных организаций. По сложившейся практике восстановление некоторых памятников разбивают на несколько лет: трудоемкие и затратные работы тяжело уместить в один летний сезон. Сегодня «ПМ» рассказывает о пяти объектах, реставрационный цикл по которым в 2017 году намечено завершить.

1. Колокольня с надвратной церковью Высоко-Петровского монастыря

(ул. Петровка, д. 28, стр. 3).

Когда построена: В 1680–96 гг. по указу Петра I.

Что сделано в прошлом году: Восстановлены металлические ворота, частично отремонтирована кровля.

Что запланировано на этот год: Реставрация фасадов и белокаменного цоколя; укрепление кирпичной кладки; капитальный ремонт крыши; устройство отмостки и полов; воссоздание воздушных связей, оконных и дверных заполнений, витражного блока.

Цена вопроса: 56 млн руб.

2. Колокольня Богородице-Рождественского монастыря с храмом священномученика Евгения Херсонесского

(ул. Рождественка, д. 20/8, стр. 16).

Когда построена: В 1835–36 гг. одновременно с устройством Святых врат.

Что сделано в прошлом году: Отреставрирован белокаменный цоколь и кирпичная кладка фасадов, устроена отмостка.

Что запланировано на этот год: Реставрация кровли, фасадов и лепного декора.

Цена вопроса: 10 млн руб.

3. Богадельня княгини Н.А. Черкасовой с Троицким храмом

(Ленинградский пр-т, д. 16, стр. 1)

Когда построена: В 1858 г. (архитектор Николай Финисов; в начале ХХ в. зодчий Иван Машков выстроил три двухэтажных кирпичных корпуса).

Что сделано в прошлом году: Усилены фундаменты, воссоздан исторический облик прилегающей территории, отреставрированы подвалы, кровля и белокаменный цоколь.

Что запланировано на этот год: Реставрация фасадов; воссоздание оконных и дверных столярных заполнений, наличников; устройство входных групп с воссозданием утраченных металлических деталей.

Цена вопроса: 18 млн руб.

4. Церковь Рождества Христова в Варварине

(Викариатство новых территорий, поселение Краснопахорское)

Когда построена: В 1693 г. (трехъярусная колокольня – в 1803 г., северный Александро-Невский придел – в 1846 г.)

Что сделано в прошлом году: Отреставрированы кровли и венчания обоих приделов, фасады; устроена водосточная система.

Что запланировано на этот год: Реставрация белокаменного цоколя; устройство отсечной гидроизоляции и отмостки; золочение главок четверика и апсиды; воссоздание оконных и дверных заполнений

Цена вопроса: 14 млн руб.

5. Звонница Владимирской церкви в усадьбе Виноградово

(Дмитровское ш., д. 170, стр. 3)

Когда построена: В 1772–77 гг.

Что сделано в прошлом году: Ничего (объект одногодичный).

Что запланировано на этот год: Устройство отсечной гидроизоляции фундаментов; реставрация фасадов белокаменного декора и колонн, столярных заполнений, завершений храма (золочение креста); воссоздание деревянного ограждения яруса звона и деревянной лестницы.

Цена вопроса: 18 млн руб.

Николай Георгиев

Опубликовано: №6 (619) март, 2017 г.

КОММЕНТАРИЙ

Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы:

– В 2016 году благодаря этой программе проводилась реставрация четырнадцати объектов культурного наследия религиозного значения, по пяти из них реставрация завершена полностью. Всего в рамках программы предоставления субсидий на реставрацию памятников религиозного назначения с 2012 по 2016 год работы проводились по 39 объектам культурного наследия на сумму более 830 млн руб., по 19 объектам из них реставрация полностью завершена.

СПРАВКА. А что еще?

Помимо того, возместят затраты религиозным организациям на реставрацию Трапезной палаты с Покровской церковью и Пятигранной башни западной стены в Новоспасском монастыре, церквей «Большое Вознесение» и «Малое Вознесение», собора Петра Митрополита в Высоко-Петровском монастыре, соборного храма Богородице-Рождественского монастыря.