5 ВЕЛИЧАЙШИХ МОСКОВСКИХ ПОЖАРОВ

От копеечной свечи

За свою долгую историю наш город горел великое множество раз. Опустошительных пожаров, когда гибла большая часть городского посада, насчитывается свыше полусотни, малым нет числа. Но москвичи не унывали, и столицу отстраивали заново: как птица Феникс возрождалась она из пепла – с каждым разом все краше и краше.

1493 год. Великий князь лично боролся с огнем

Пожар начался в Никольской церкви на Берсеневке, что в Замоскворечье. Огонь быстро перебрался через реку и в итоге уничтожил в том числе часть Кремля, Арбат, Неглинную, Сретенку, Петрову слободу – все пространство от деревянного храма святой Софии (которая позже дала имя Софийской набережной) до нынешней Якиманки. Великий князь Иван III Васильевич со своим сыном лично помогали тушить пожар и разбирать горевшие здания.

Погибло две сотни человек, бесчисленное множество лошадей и домашнего скота. Вид разрушенной столицы сподвиг Ивана III ввести запрет на строительство зданий ближе 110 саженей (235 метров) от городской стены. Очищена была от строений и часть Замоскворечья против Кремля, где в 1495 году заложили сад, названный Государевым. Тогда же Кремлевскую стену окружили рвом с водой и организовали первые пожарные команды – особые заставы.

1547 год. Митрополит Макарий вынес икону

В том году случилось сразу несколько пожаров. Двенадцатого апреля выгорела примыкавшая к Москве-реке часть Китай-города со всеми церквями, Гостиным двором, лавками и товарами. Служившая пороховым складом одна из крепостных башен Китай-города взлетела на воздух с частью стены, упала в реку и запрудила ее кирпичами. Через восемь дней выгорела часть посада на Болвановке возле устья Яузы. А на следующий день вспыхнул новый, доселе не виданной силы пожар. В огне погибло, по разным источникам, от 1700 до 4000 человек. Чуть не задохнулся митрополит Макарий, собственноручно вынесший из Успенского собора написанную святителем Петром икону Богоматери. Владимирская икона оставалась на своем месте: к счастью, огонь, разрушив кровлю и паперти, не проник внутрь собора. К вечеру буря затихла, и ночью пламя стало угасать.

ПЕРВЫЙ ОТМЕЧЕННЫЙ В ЛЕТОПИСИ МОСКОВСКИЙ ПОЖАР ДАТИРУЕТСЯ 1177 ГОДОМ И СЛУЧИЛСЯ ПРИ НАШЕСТВИИ РЯЗАНСКОГО КНЯЗЯ ГЛЕБА.

За пожаром последовало народное восстание против родни 17-летнего царя Ивана Васильевича – князей Глинских. Молодой Иван Грозный воспринял всю цепь событий как Божью кару, посланную за неправедные дела.

1701 год. Москва потеряла голос

С 19 по 21 июня 1701 года, в течение трех дней, половина Москвы снова была объята огнем. На этот раз он распространился от Кремля, начавшись в кельях Новоспасского подворья. Все, что было деревянного в Кремле, выгорело, равно как и часть Замоскворечья. Пламя было настолько сильным, что пострадали колокола Ивана Великого. Большой Успенский колокол – главный голос страны, отлитый в 1655 году мастером Александром Григорьевым, – погиб в этом пожаре. После, по указу Петра I на месте сгоревших хлебных амбаров в Кремле началось возведение Арсенала.

ПОЖАР МОСКВЫ 1626 ГОДА ЯВИЛСЯ РУБЕЖОМ В РАЗВИТИИ АРХИВНОГО ДЕЛА В РОССИИ: БЫЛО УТРАЧЕНО МНОЖЕСТВО ДОКУМЕНТОВ, СОБРАННЫХ ДО 1626 ГОДА, И ПО СОБОРНОМУ УЛОЖЕНИЮ 1649 ГОДА ДОКУМЕНТЫ СТАЛИ ДЕЛИТЬСЯ НА ДО- И ПОСЛЕПОЖАРНЫЕ.

1737 год. Свеча вдовы

Случившийся 280 лет назад, 9 июня 1737 года, пожар, унесший жизни 94-х человек, впоследствии был назван Троицким, ведь случился он как раз на праздник Святой Троицы. Занялся огонь вечером, в 11 часов. В общей сложности сгорела четверть города: более 12 тысяч дворов и двух с половиной тысяч домов, свыше семидесяти церквей и монастырей.

Погибли Красные ворота через шесть лет после их обновления, пострадал отлитый за два года до того исполинский Царь-колокол: от него откололся 11-тонный кусок. А причиной страшного бедствия стала свеча, зажженная вдовой солдата в усадьбе Александра Милославского. С тех пор пошла по Руси поговорка: «От копеечной свечки Москва сгорела».

1812 год. Пламя бушевало неделю

Последний крупный пожар в московской истории пришелся на год наполеоновского нашествия. Версий того, что явилось главной причиной возгорания, множество: партизанские поджоги, приказ генерал-губернатора Ростопчина, удаль занявших город французов, а возможно, и патриотизм москвичей, поджигавших свои дома, чтобы те не достались врагу…

В 1827 ГОДУ УЧРЕЖДЕНА ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ: «ПЕРВОЕ СТРАХОВОЕ ОТ ОГНЯ ОБЩЕСТВО».

Пламя занялось 2 сентября, а поскольку его никто не тушил, бушевал пожар целую неделю. Сгорело 6,5 (из 9) тысяч домов, 7 (из 8,5) тысяч лавок, 122 церкви из 329. Почти все уцелевшие храмы сильно пострадали, к тому же были разграблены оккупантами. В огне погибли тысячи москвичей, в том числе не менее двух тысяч раненых русских солдат, которых не успели эвакуировать.

Восстанавливать было практически нечего – город пришлось строить заново. И впервые было решено делать это не хаотично, а по единому плану. «Комиссию для строений Москвы» возглавили московский главнокомандующий Федор Ростопчин, инженер Егор Челиев и архитектор Осип Бове. Еще до начала строительства было запланировано и расчищено место для широких улиц и площадей, взяты в трубы небольшие реки и ручьи, засыпаны овраги и рвы. Началось сооружение канализации.

Цитата «Вся Москва представила зрелище огромного пылающего костра под тучами густого дыма. Деревянные здания исчезли, каменные распались, железо рдело как в горнице, медь текла… Люди с опаленными волосами, черными лицами, бродили как тени среди ужасов обширного пепелища». Историк Н.М Карамзин о пожаре 1547 года

Хроника московских пожаров

Пожары при военных действиях:

В 1177 году при нашествии рязанского князя Глеба.

В 1238 году во время нашествия Батыя «град и церкви святыя огневи предаша и манастыри вси и села пожгоша».

В 1293 и 1300 годах горела Москва при набеге Дюденя.

В 1382 году татарский хан Тохтамыш, осаждал город несколько дней и взял его хитростью. Был до того город Москва велик, и красив, и многолюден, и всякого богатства исполнен, а теперь, когда был взят и сожжён татарами, все изменилось, будто и не было Москвы, а только дым и земля почерневшая».

В 1408 году сожжены посады при нашествии хана Едигея.

В 1444-1445 годах Улу-Мухаммед совершил ещё один поход против Москвы; 14 июля 1445 года ночью сделался в Кремле такой сильный пожар, что ни одного деревянного здания там не осталось, даже каменные стены и церкви распадывались, людей погорело до трёх тысяч, сгорела княжеская казна.

В 1451 году Мазовша вновь сжёг посады; остался целым только кремль

В 1571 году войско крымского хана Девлет-Гирея подожгло предместья Москвы – и они выгорели с невероятной быстротой: за четыре часа деревянные строения в тридцати милях вокруг Кремля обратились в пепел.

В 1611 году. Сильно пострадала Москва в Смутное время во время похода на Москву нижегородского ополчения – сохранились Кремль и Китай-город.

В 1812 году после входа в город войск Наполеона. Последний крупный пожар в Москве.

Пожары, возникавшие по небрежности жителей:

1331 год – «бысть пожар на Москве, погоре город Кремль»

1335 год – «по грехом нашим бысть пожар на Руси, погоре город Москва»

1337 год – «бысть пожар на Москве (Москва вся погоре), згоре церквей 18»

1343 год – «погоре город Москва, церквей погорело 28, в пятнадцать лет се на Москве уже 4-й пожар бысть великий»; «Тое же осени погоре Москва».

1354 год – пожаром уничтожен Кремль и 13 церквей.

1390 год – на посаде «неколико тысяч дворов сгоре».

1394 год – на посаде снова «сгоре неколико тысяч дворов».

1413 год – по сообщению Тверской летописи, «месяца мая в 5 день, погоре град Москва… и сгоре церквей числом 15».

1453 год – «… апреля 9, выгоре Москва, Кремль весь».

1470 год – сгорели Кремль и Заречье.

1472 год – ночью, сгорели Великий посад, Кулишки.

1473 год ­– сгорело множества дворов и митрополичий двор.

1475 год – горели Кремль, Замоскворечье, Занеглименье, Арбат.

1480 и 1485 годы – горел Кремль.

1488 год – сгорело пять тысяч дворов на Болоте и других местах, «а церквей згорело 42», этот пожар сильно затронул Спасо-Преображенский монастырь Кремля и стал поводом для застройки его территории дворцовыми помещениями, монастырь же был переведён за Яузу, на Васильевский стан.

1493 год – пожар начался в Никольской церкви на Берсеневке. Сгорела большая часть города.

1501 год – сгорели посад и Занеглименье Рождественский монастырь.

1547 год ­– случилось сразу несколько пожаров. В огне погибло, по разным источникам, от 1700 до 4000 человек.

1560 год – было два больших пожара в Белом городе: «погоре… по Пречистую богородицу на Могильцах и Арбат весь и за Арбат по Новинскои монастырь».

1564 год – отмечено пять значительных пожаров.

1591 год – пожар уничтожил «Колымажный двор на Волхонке и с ним „весь город“»; «весною на Троицын день горело на Москве с Арбату по Неглинну».

1626 год ­– «маия в 10 день на Москве в Китае городе горело: церкви Божии, и царский двор, и все палаты и дворы, и казны царския згорело безчисленно много» – огонь не пощадил и Государев двор. Пожар Москвы 1626 года явился рубежом в развитии архивного дела в России: было утрачено множество документов, собранных до 1626 года и по Соборному Уложению 1649 года документы стали делиться на допожарные и послепожарные.

1629 год – сгорели западная и восточная части Белого города по Маросейке.

1648 год – после Соляного бунта произошёл страшный пожар: «выгорела Москва от Неглины до Чертольских ворот, и не осталось в Белом городе ни единого кола, только осталось в Белом городе у Трубы около Петровского Павлов монастырь, дворов с триста, а за городом за Чертолскими вороты слободи выгорели до Земляного города; а в Китай перекинуло с Неглинского мосту, и выгорел кружечный двор».

1668 год – пожар истребил весь Китай-город, сгорел Знаменский монастырь в Зарядье, на храме Василия Блаженного сгорели все главы — появился указ, как звонить в кремлёвские набаты.

1685 год – крупный пожар на Арбате и в Хамовниках.

1688 год – пожаром были уничтожены южные и юго-восточные части Китай-города, Белого города и Земляного города.

1699 год – сгорели в пожаре весь Китай-город и часть Белого города, между Неглинной и Яузой.

1701 год – с 19 по 21 июня, в течение трёх дней, половина Москвы снова была объята огнём. На этот раз он распространился от Кремля, начавшись в кельях Новоспасского подворья, пострадали колокола на церкви Ивана Великого.

1709 год – сгорели Белый и Земляной город.

1712 год – центральная и западная часть Москвы.

1729 год – пожар уничтожил Немецкую слободу.

1736 год – пожар не стал катастрофическим, хотя обгорел Новинский монастырь (что привело к его закрытию в 1764 году), погорели 11 церквей — всего сгорело 817 дворов.

1737 год – пожар, унёсший жизни 94-х человек, впоследствии был назван Троицким, возникший от «копеечной свечки» московской вдовы.

1748 год – Москва пережила очередную серию значительных пожаров.

1752 год – бушевали пожары на Арбате и в Тверской-Ямской слободе, которая почти вся выгорела.

1773 год ­– несколько больших пожаров, от одного из них выгорела Тверская улица.

1812 год – последний крупный пожар в московской истории, изгнание Наполеона из столицы.

Цитата «Москва, как известно, славилась многими историческими пожарами, губившими не только жилища, но и тысячи людей. Стоит припомнить пожар 1493 года, истребивший всю Москву и Кремль, славный пожар 1547 года, когда кроме строений, сгорело более двух тысяч народа; пожар 1591 года, доставивший Борису случай показать пред народом свою щедрость; пожары при Михаиле Федоровиче были так часты, что не обходилось без них ни одного месяца; иногда на них было такое плодородие, что они следовали один за другим каждую неделю и даже случалось, что в одну ночь Москва загоралась раза по два или по три. Некоторые из этих пожаров были так опустошительны, что истребляли в один раз третью часть столицы». Н. И. Костомаров. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетия

Иван Дмитров

Опубликовано: №20 (633) октябрь, 2017 г.