АКСИОС ПЕШКЕ

Недавно в нашей газете появилась парная рубрика: «Мужской взгляд» и «Женские мысли». Но тут в редакцию стали приходить письма: «Постойте, а как же дети?» К участию в рубрике, дебютирующей в этом номере, приглашаем наших читателей и ждем гениальные фразы подрастающего поколения.
О чувстве духовного ранга
Папа (строгим голосом):
– Спи, обормот!
– Я не обормот! Я этот, как его… лыцарь!
О родительском подвиге
– Мама, теперь ты поняла, как тяжело быть родителем? – интересуется Варя, висящая вниз головой на перилах в детской поликлинике.
О важности табличек
Посетили музеи в Суздале, обошли с детьми несколько храмов, рассказали об особенностях архитектуры, едем домой.
– Ваня, тебе в первом музее что больше всего понравилось?
– Таблички.
– Какие???
– Что руками ничего не трогать.
Про вежливость
– Ванюш, немедленно надень сандалии, пол ледяной!
– Не «немедленно», а «пожалуйста», – поправляет трехлетний Ваня.
Про патриотизм
Варя едет по двору на самокате: невесомая блондиночка в светлом платье и с бантиком. Поет громко, с чувством:
– Русский наро-о-од за вас отомсти-и-ит и справит крова-а-а-а-а-авую тризну!
О церковных наградах и ферзях
Дети на праздничной службе увидели, как архиерей раздает церковные награды, хор поет «аксиос»… Попросили перевода.
Вечером слышу из детской:
– Аксиос! Аксиос! Аксио-о-ос!
Захожу и вижу: коронуют венцом из пластилина шахматную пешку, которая у них в игре дошагала до ферзя…
Записала Елена Фетисова
Опубликовано: №16 (629) август, 2017 г.
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