АКСИОС ПЕШКЕ

Недавно в нашей газете появилась парная рубрика: «Мужской взгляд» и «Женские мысли». Но тут в редакцию стали приходить письма: «Постойте, а как же дети?» К участию в рубрике, дебютирующей в этом номере, приглашаем наших читателей и ждем гениальные фразы подрастающего поколения.

О чувстве духовного ранга

Папа (строгим голосом):

– Спи, обормот!

– Я не обормот! Я этот, как его… лыцарь!

О родительском подвиге

– Мама, теперь ты поняла, как тяжело быть родителем? – интересуется Варя, висящая вниз головой на перилах в детской поликлинике.

О важности табличек

Посетили музеи в Суздале, обошли с детьми несколько храмов, рассказали об особенностях архитектуры, едем домой.

– Ваня, тебе в первом музее что больше всего понравилось?

– Таблички.

– Какие???

– Что руками ничего не трогать.

Про вежливость

– Ванюш, немедленно надень сандалии, пол ледяной!

– Не «немедленно», а «пожалуйста», – поправляет трехлетний Ваня.

Про патриотизм

Варя едет по двору на самокате: невесомая блондиночка в светлом платье и с бантиком. Поет громко, с чувством:

– Русский наро-о-од за вас отомсти-и-ит и справит крова-а-а-а-а-авую тризну!

О церковных наградах и ферзях

Дети на праздничной службе увидели, как архиерей раздает церковные награды, хор поет «аксиос»… Попросили перевода.

Вечером слышу из детской:

– Аксиос! Аксиос! Аксио-о-ос!

Захожу и вижу: коронуют венцом из пластилина шахматную пешку, которая у них в игре дошагала до ферзя…

Записала Елена Фетисова

Опубликовано: №16 (629) август, 2017 г.

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