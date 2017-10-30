АЛЯСКА, ПРОЩАЙ И ЗДРАВСТВУЙ

Состоявшаяся полтора столетия назад сделка века помогла Православию распространиться по Северной Америке

На этот год приходится несколько юбилеев, историческими нитями неразрывно связывающих православную Москву с русской Аляской. 150 лет назад этот полуостров перешел под американскую юрисдикцию, исполнилось 220 лет со дня рождения апостола Сибири и Америки, просветителя Аляски, митрополита Московского Иннокентия и 40 лет – со дня его прославления в лике святых. Наконец, век назад на Патриарший престол избран немало потрудившийся на Аляске святитель Московский Тихон.

Американские и русские вой­ска выстроились у флагштока перед домом главного правителя Аляски. По сигналу два унтер-офицера стали спускать флаг Русско-американской компании. Церемония не теряла градуса торжественности до тех пор, пока флаг не запутался за веревки на самом верху, а фалинь не оборвался. По распоряжению русского комиссара несколько матросов бросились лезть наверх, чтобы распутать флаг. Не успели снизу крикнуть матросу, который первый долез до него, чтоб он не бросал флаг вниз, а слезал бы вместе с ним, как тот бросил его сверху: флаг упал прямо на русские штыки. Так 18 октября 1867 года в 15 часов 30 минут состоялась передача русской Аляски под американскую юрисдикцию.

О продаже Аляски в России широко стало известно уже через неделю из зарубежной прессы. Но народ долго отказывался верить: уж очень нереальной казалась эта новость. Официально о сделке, заключенной 30 марта 1867 года, было объявлено гораздо позже.

Святитель Иннокентий в это время находился в основанном им городе Благовещенске. Здоровье его слабело, он терял зрение. В 1867 году состоялось его последнее миссионерское путешествие по Амуру. Архиепископ Иннокентий направляет прошение митрополиту Филарету (Дроздову) о переведении на покой. Но в Благовещенск приходит другой указ: занять московскую кафедру после почившего 19 ноября 1867 года архипастыря-собрата. Так Аляска отправилась в одну сторону, а ее просветитель – в другую.

На основании письма святителя Иннокентия Московского обер-прокурору Святейшего Синода графу Д.А. Толстому от 2 декабря 1867 года можно предположить: он знал, что Аляска отойдет США. Святитель писал о следующих необходимых мерах:

1. Не следует упразднять Американскую епископию.

2. В Америку должен быть назначен новый епископ, знающий английский язык. Его сотрудниками должны быть назначены люди, также знающие английский язык.

3. Епископу должно быть дозволено нанимать сотрудников, а также поставлять во священство американских граждан, обратившихся в Православие.

4. Должно быть дано дозволение совершать Божественную литургию и другие церковные службы на английском языке.

5. Предметы во вновь открываемых школах должны преподаваться на английском, а не на русском языке, который рано или поздно будет вытеснен английским.

Советы Преосвященного Иннокентия не пропали втуне. В договоре о продаже русских земель США оговаривалось, что церковное имущество остается в ведении Русской Православной Церкви. Главное же, как видится нам сегодня: русские люди, покидая Америку, оставляли самое ценное для этого края – Православие, православный взгляд на мир. Уже 10 июня 1870 года образовывается новая епископия – Алеутских островов и Аляски с кафедрой в городе Ситке (в 1872 году перенесена в Сан-Франциско). При другом святителе – Тихоне, будущем Патриархе Московском и всея России, – епископия переименована в Алеутскую и Североамериканскую, а кафедра вскоре перенесена в Нью-Йорк. Так через русскую Аляску, проданную американцам, Православие прочно утверждалось на американском континенте. Строились храмы, формировались приходы, умножались епископские кафедры. А позднее революционная трагедия, коснувшаяся всех уголков Российской империи, обошла православных американцев стороной. Наоборот, Православие в Новом Свете помогло обрести новый дом вдали от Родины многим русским людям, спасавшимся от неминуемой гибели на чужбине.

Сейчас на Аляске около девяти десятков православных приходов, несколько храмов посвящены любимым американским святым – преподобному Герману Аляскинскому и святителю Иннокентию Московскому. Местные жители трепетно хранят простые бумажные иконы XVIII века, которые на остров привезли монахи-миссионеры из России…

Иван Дмитров

Опубликовано: №20 (633) октябрь, 2017 г.



Слухи и правда А БЫЛО ЛИ ЗОЛОТО?

На вырученные деньги купили паровозы

Некоторые историки всерьез утверждают, что Россия не получила золота, которое утонуло вместе с перевозившим его барком «Оркни» во время шторма. Но в Российском государственном историческом архиве хранится документ авторства неизвестного служащего Министерства финансов от второй половины 1868 года, гласящий, что «за уступленные Северо-Американским Штатам Российские владения в Северной Америке поступило от означенных Штатов 11 362 481 р. 94 коп. Из числа 11 362 481 руб. 94 коп. израсходовано за границею на покупку принадлежностей для железных дорог: Курско-Киевской, Рязанско-Козловской, Московско-Рязанской и др. 10 972 238 р. 4 к. Остальные же 390 243 руб. 90 к. поступили наличными деньгами».

О передаче Аляски

«Я усматриваю в этом событии один из промыслительных путей, посредством которых Православие сможет проникнуть в Соединенные Штаты, где оно уже стало привлекать к себе серьезное внимание».

Из письма святителя Иннокентия Московского обер-прокурору Святейшего Синода графу Д.А. Толстому