АЗБУКА ПРАВОСЛАВНОЙ МОСКВЫ

Ко дню города, традиция празднования которого в этом году также отмечает юбилей (это торжество появилось в нашем календаре ровно 30 лет назад), редакция «ПМ» не могла не приготовить подарок. На столицу мы сегодня предлагаем взглянуть в не совсем обычном аспекте – алфавитном.

А. Алексий, митрополит Московский

Московский и всея России чудотворец, живший на рубеже XII–XIV веков. Примирял и смирял строптивых князей, не желавших признавать власть Москвы. Мощи святого, обретенные в основанном им Чудовом монастыре, сейчас покоятся в Елоховском соборе .

Б. Бутовский полигон

«Русская голгофа». Во времена репрессий здесь расстреляли десятки тысяч людей, среди которых около тысячи – представители духовенства. На полигоне есть храм и музей. Добраться туда можно на 18-м автобусе от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского».

В. Высоко-Петровский монастырь

Основан в 1315 году святителем Петром, первым митрополитом всея Руси, имевшим постоянное местопребывание в Москве. В последние годы становится одним из центральных мест празднования Дня города.

Г. Гимназии православные

В Москве успешно работают десятки православных школ, самые известные из которых – Свято-Елисаветинская , «Радонеж» , гимназия святителя Василия Великого , Свято-Петровская .

Д. Данилов и Донской монастыри

Две величайшие исторические святыни, связанные с духовным и политическим возвышением столицы.

Е. Елоховский собор

Во времена советского лихолетья – кафедральный собор Русской Церкви. Место упокоения московских Патриархов Сергия и Алексия II.

Ё. Ёлка Патриаршая

Традиционный детский рождественский праздник для воспитанников воскресных школ. Собирает тысячи детей из православных семей.

Ж. «Журнал Московской Патриархии» — старейшее официальное церковное издание, выходит ежемесячно с 1931 года (с 1943 года – непрерывно).

З. Замоскворечье

Один из старейших районов города, известный многими православными святынями, в числе которых десятки старинных храмов.

И. Икона Божией Матери Владимирская

Самая ранняя и одна из самых почитаемых чудотворных икон Москвы. Считается покровительницей столицы. Хранится в храме-музее во имя Святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее.

Й. Старец Илий

Схиархимандрит Илий (Ноздрин) – духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а соответственно и всей Русской Церкви. Принимает богомольцев в Переделкине.

К. Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Предстоятель Русской Православной Церкви. Избран 16-м московским Патриархом 27 января 2009 года. Его Святейшество – правящий епископ града Москвы.

Л. Лубянка, храм Новомучеников и исповедников Российских

Новый храм «на крови», возведенный в Сретенском монастыре на Лубянке в память о погибших за веру в годы советских богоборческих гонений. Освящен 25 мая 2017 года Патриархом Кириллом в присутствии главы Российского государства Владимира Путина.

М. Матрона Московская

Одна из самых почитаемых святых столицы. Мощи блаженной Матронушки, как называют ее верующие, покоятся в Покровском монастыре на Таганке .

Н. Новодевичий монастырь

Единственный московский монастырь, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и объявленный достоянием всего человечества.

О. Обитель милосердия Марфо-Мариинская

Женский монастырь с особым укладом жизни, восходящим к основательнице обители великой княгине преподобномученице Елисавете Феодоровне. Обитель основана в 1909 году. В 1918 году княгиня была арестована, обитель продолжила свою деятельность до 1926 года. Ее вернули Церкви в 1992 году (на бумаге), на деле храм освободили только в 2006-м.

П. «Православная Москва», газета

Российская газета, издаваемая Московской городской епархией Русской Православной Церкви. Выходит с 1993 года периодичностью 2 номера в месяц. В Интернете представлена на веб-сайте orthodoxmoscow.ru . Имеет страницы в соцсетях, где анонсируются материалы ближайшего выпуска и проводятся различные конкурсы.

Р. Рогожская слобода

Центр московского старообрядчества. Богатый историко-архитектурный ансамбль, включающий Рогожское кладбище и несколько храмов. В 2017 году слободу посетил Президент России Владимир Путин.

С. Спасская башня

Главная башня Московского Кремля. Названа в честь надвратного образа Спаса Смоленского, который в советские годы был закрыт. Икона полностью открыта после реставрации в 2010 году. Министр обороны Сергей Шойгу, принимая парад в День Победы, всегда совершает крестное знамение, проезжая через ворота Спасской башни.

Т. Телевидение

Православное телевидение Москвы представлено телеканалами «Спас», «Царьград» и «Союз».

У. Университеты. ПСТГУ, РПУ

Высшее образование с православным уклоном можно получить в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете и Российском православном университете .

Ф. Филарет Московский, святитель

Один из величайших русских святых XIX века, крупный богослов и общественный деятель, один из авторов Манифеста об отмене крепостного права 1861 года. Известен как поэтический собеседник Пушкина.

Х. Храм Христа Спасителя

Патриаршее подворье, кафедральный соборный храм Русской Православной Церкви. Восстановлен в 1990-е годы на месте взорванного в 1931 году. Оригинал храма был воздвигнут по проекту архитектора Константина Тона и строился 44 года в память воинов, погибших в войне с Наполеоном.

Ц. Церкви столицы

Епархия города Москвы включает 1130 храмов и часовен. Московский клир состоит из 1688 человек: 25 архиереев, 1277 священников и 386 диаконов. В патриаршую епархию входят 33 обители – 15 мужских монастырей, объединяющих 1019 насельников, и 18 женских с 946 насельницами.

Ч. Чудов монастырь

Разрушенный в 1929–1932 годах кафедральный мужской монастырь в восточной части Московского Кремля. В прошлом году при раскопках обнаружены прекрасно сохранившиеся фундаменты и цоколи Благовещенской церкви и трапезной палаты Чудова монастыря

Ш. Шаболовка

Одна из древних улиц Москвы, сформировавшаяся к середине XVIII века. Православная святыня улицы – храм Троицы Живоначальной на Шаболовке , основанный в 1689 году. В советское время в изуродованном здании был клуб, сейчас церковь полностью восстановлена.

Щ. Щипок

Старинная улица в Замоскворечье, история которой прослеживается со времени застройки после пожара 1812 года. На улице находится богадельня Солодовниковых с церковью Архангела Михаила 1862 года постройки.

Э. Энциклопедия православная

Издание специализированной Православной энциклопедии осуществляется уже много лет. В 2017 году вышел 45-й алфавитный том, преодолевший букву К, на которой остановилось издание дореволюционной «Православной богословской энциклопедии».

Ю. Юрий Долгорукий

Основатель Москвы, отец святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Им построены главные сохранившиеся святыни Золотого кольца России – белокаменные соборы.

Я. Ярмарка православная

Православная ярмарка – очень популярное у церковных людей место встреч, развлечений и покупок. Во время таких ярмарок организаторы устраивают мастер-классы, встречи с известными проповедниками, презентации книг.

Подготовила Пелагея Тюренкова

Опубликовано: №17 (630) сентябрь, 2017 г.

