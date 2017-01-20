АЗБУКА РАЗГОВОРА С БОГОМ

Что делать, если не получается молиться сосредоточенно?

Мы стоим в храме на службе, а мысли где-то далеко. Нужно сходить на рынок, сделать работу, встретиться с другом… То-се, пятое-десятое… Ой, «Отче наш» поют. Уже?.. Попробуем разобраться, что же делать и как научиться сосредоточенной молитве.

Архимандрит Мелхиседек (Артюхин), настоятель храмов святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясеневе и Покрова Пресвятой Богородицы:

БЛАГОДАРЕНИЕ, ИСПОВЕДЬ И ПРОШЕНИЕ

Когда я только воцерковлялся, прочитал у святителя Василия Великого замечательный алгоритм для молитвы. Молитва должна состоять из трех частей: благодарение Богу, исповедь и прошение. В мыслях перебери, за что хочешь поблагодарить Бога (за день, за неделю) – за веру, за маму и папу, за здоровье свое и близких. Потом поисповедуйся мысленно. «Господи, прости меня, не получилось, опять был гневливый, раздражительный, опять были нечистые помыслы». Здесь несколько минут, тут несколько минут, и только после этого можешь просить: «Помоги, Господи…», начиная с бытовой и кончая духовной сферами.

Фоном должна идти короткая молитва – Иисусова или Богородичная. И только когда человек сосредоточится на внутренней молитве, он начнет и слышать богослужение, и понимать его.

Иеродиакон Михаил (Булочев), преподаватель кафедры церковно-практических дисциплин Перервинской православной духовной семинарии:

НАСТРАИВАЕМ УМ И ДУХ

Идя в храм, необходимо заранее настроиться на то важнейшее событие в жизни каждого христианина, свидетелем которого он собирается стать. Что значит – наст­роиться? Прежде всего, поразмышлять о цели и назначении Литургии. Нужно четко понимать, что молитва за Божественной литургией – не бремя, не обязанность воскресного или праздничного дня, а центр встречи души человека с Богом.

Когда возникнет осознанное понимание ценности Литургии, тогда будет легче настраивать свой ум и дух на молитву. Также полезно узнать событие календаря – икону Божией Матери или житие святого, память которого будет праздноваться в этот день. Это позволит подготовиться к песнопениям, исполняемым за богослужением.

Митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий:

ГЛАВНОЕ – ПОНУЖДАТЬ СЕБЯ

Как правило, легче сосредоточиться на негативном, а на добром сконцентрироваться не получается. Мы должны понимать, что враг мешает нам в добром деле, поэтому необходимо еще больше усилий приложить, чтобы сохранить благие намерения, настроение, внимание. В этом, если угодно, ваш личный подвиг.

Нужно понуждать себя усилием воли вникать в то, что звучит из уст священнослужителя и церковного хора. Также святые отцы советуют параллельно для собранности читать Иисусову молитву. Но главное – себя понуждать. Упражняться в этом постоянно – и дома, и в храме.

Игумен Исаакий (Иванов), настоятель Иоанно-Богословского монастыря (с. Пощупово,

Рязанская епархия):

ТРИ ЗАВЕТНЫХ КАМНЯ

Как говорит святитель Игнатий (Брянчанинов), молитва должна базироваться на трех камнях: внимании, благоговении и покаянии. Если у нас есть чувство к Богу, мы должны контролировать его, взгревать в себе благоговение и покаянное чувство и усилием воли стараться удержать внимание. Другие отцы, в частности, святитель Феофан Затворник, говорят, что молитва – это ума и сердца к Богу возношение. Так или иначе, нужно помнить: Господь близок, и это чувство должно быть живым. Не всегда это получается, но, как говорит преподобный Амвросий, нужно всегда понуждать себя к молитве, толкать…

Архимандрит Симеон (Томачинский), ректор Курской духовной семинарии:

ВКЛАДЫВАЙТЕ УМ В МОЛИТВОСЛОВИЯ

Отцы, которые пишут об умной молитве, говорят, что в присутствии любимого человека мы не забудем, что он здесь, рядом с нами. Если занимаемся какими-то другими делами, все равно чувствуем тепло, у нас особое настроение, потому что рядом – любимый. Так и человек, который ходит перед Богом. Он может заниматься совершенно другими делами, не относящимися непосредственно к молитве, но совершает их в присутствии Бога, перед Его лицом, любимым и любящим.

Об Иисусовой молитве написаны тонны книг. То, что сказано про нее, во многом относится и к любой другой молитве, поскольку она должна быть безóбразной. Общее правило – вкладывать ум в слова молитвы. Это очень трудно, потому что наш ум как жеребец, который хочет прыгать и далеко убежать. Его надо возвращать обратно, заключать в слова молитвы – церковной или домашней. Есть такая святоотеческая поговорка: Бог дает молитву молящемуся. Человек, который трудится над стяжанием молитвы, в конце концов обретает этот дар.

Владимир Ходаков

Опубликовано: №24 (613) декабрь, 2016 г.