БЕЗОТВЕТСТВЕННАЯ МИЛОСТЫНЯ

Современные попрошайки – удар по репутации Церкви

«Почему. Вы! Не работаете?!!» – я давлю в себе желание отчеканить эти слова всякий раз, когда его вижу. Крепкий молодой парень, на голову выше меня (не страдающей от недостаточного роста), он уже не первый год топчется на паперти храма, где я бываю в воскресные дни. Его, видимо, знает весь приход, тетушки-свечницы окликают его по-свойски, охранники и дети с ним болтают.

Постоянные прихожане вполне лояльны к парню, он уже стал элементом местного церковного ландшафта. Кажется, все настроены к попрошайке доброжелательно. Кроме меня.

Парень клянчит. И у меня язык не поворачивается назвать прошением милостыни его топтания у церковной калитки с ладошкой «лодочкой». Он «окучивает» припаркованные у храма машины, высматривает прихожан поприличнее, караулит людей на выходе сразу после отпуста. Не глядя в глаза, шелестит вкрадчиво: «Подайте, пожалуйста, сколько не жалко…» А я каждый раз пересиливаю желание резко отшить его вопросом из серии «Ну как вам не стыдно?» Он, кажется, чувствует, что меня лучше не трогать, и не подходит.

Каждый раз, когда я вижу у церковных оград современных попрошаек, мой мозг закипает. Как же так?! Почему они здесь?

Почему настоятель допускает эту клоунаду и фальшь возле своего храма? Почему я должна называть ее «милостыней» – сегодня, когда возможностей для заработка пруд пруди?

Сейчас работают все, кто только этого хочет: дети и старики, кормящие матери и инвалиды, полностью слепые и люди с неполноценной психикой. Работают удаленно посредством Интернета и без оного, дома, в офисе и на производствах самого разного типа, полный день и по смежному графику…

Побирушество в формате регулярных тусовок у храма неприлично. Не для самих побирушек – для прихода. Потому что реальные дела милосердия сегодня – организация участия прихожан в помощи приютам, домам престарелых или благотворительным фондам, а не потворство «нищенским» слетам на своей паперти. Это рассудительность и осознанность, а не «сунуть нищему копеечку – авось Господь зачтет».

Разве нужна Богу такая безответственная милостыня-«отмазка»?

Елена Жосул

Опубликовано: №17 (630) сентябрь, 2017 г.