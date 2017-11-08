БИБЛИОГРАФИЯ РУССКОЙ ТРАГЕДИИ

Главные книги о революции

Выделить самые яркие книги, которые стоило бы прочитать в год столетия революции, мы попросили историка русской консервативной мысли, шеф-редактора православных программ телеканала «Царьград» Михаила Тюренкова.

Главная книга

Если Отечественная война 1812 года глазами писателя – «Война и мир» Льва Толстого, то предшествовавшие революции события и ее начало лучше всего отражены в романе-эпопее Александра Солженицына «Красное колесо». Книга непростая для неподготовленного читателя, и, как «редкая птица долетит до середины Днепра», так далеко не каждый осилит многотомное «Красное колесо». Но попытаться стоит. Это – глубинное погружение в эпоху, раскрывающее важнейшие, узловые моменты русской трагедии, начиная с «Августа четырнадцатого».

Подчеркну: здесь мы говорим о прозаическом произведении, в котором академические историки найдут немало ошибок и будут в этом правы. Но чтобы почувствовать дух и нерв времени, роман-эпопея Солженицына подходит лучше всего. Впрочем, замечательно он передает и некоторые историософские интуиции автора. Например, утверждение, что без трагического русского церковного раскола XVII века не было бы трагедии 1917 года.

Историческая литература и труды западных исследователей

О советской историографии подробно говорить не будем: слишком она идеологически предвзята. Хотя двух авторов, оправдывавших октябрь 1917-го, все-таки назову. Во-первых, это доктор исторических наук профессор Игорь Фроянов, один из крупнейших специалистов по истории Древней Руси, уже в 1990-е годы неожиданно для многих написавший книгу «Октябрь семнадцатого (Глядя из настоящего)». Это не апология в советском стиле, но попытка доказать, что революция, несмотря на то что творилась из антирусских побуждений, стала русским социальным прорывом в будущее.

Подобных взглядов придерживался другой русский писатель и публицист Вадим Кожинов, чья книга «Россия. Век XX» важна для понимания многих событий того времени (конечно, с оговоркой, что это апологетика советского периода). Его позиция в чем-то близка эмигрантам-сменовеховцам, также именуемым «нацио­нал-большевиками». Но стоит напомнить, что основоположник этого течения Николай Устрялов, уверившись в эмиграции, что СССР – возрожденная под красными знаменами Российская империя, трагически ошибся. Вернувшись из патриотических побуждений в 1935 году на Родину, уже в 1937-м он был арестован и расстрелян.

О западной историографии подробно говорить не вижу смысла. Ярчайший представитель круга западных исследователей – американец Ричард Пайпс, автор фундаментального, но крайне предвзятого произведения «Русская революция», состоящего из трех книг: «Агония старого режима. 1905–1917», «Большевики в борьбе за власть. 1917–1918» и «Россия под большевиками. 1918–1924». Работа Пайпса – не только антисоветская, но и русофобская, как и абсолютное большинство других западных изданий.

Новинки

Советую читателям найти прекрасно изданный фотоальбом (а вместе с тем коллективную монографию) «Революция и Гражданская война в России. 1917–1922 гг.», вышедший под научной редакцией доктора исторических наук Руслана Гагкуева. Очень информативное и прекрасно иллюстрированное издание. Этому же автору и другому академическому историку, профессору Александру Репникову, принадлежит еще одно наглядное издание «Великая революция 1917 года. Иллюстрированная летопись». Пожалуй, именно с таких книг, когда школьные учебники уже за плечами, стоит начать подробное изучение трагических событий столетней давности.

Михаил Тюренков

Опубликовано: №21 (634) ноябрь, 2017 г.

