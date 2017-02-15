БИТЬ И РАДОВАТЬ

Часы это умеют

Обычай размещать часы на башнях в российской столице восходит к началу XV века, и для этой цели как нельзя лучше подходили колокольни церквей и монастырей. Сегодня мы расскажем, где находятся самые интересные циферблаты, при каких церквах города есть солнечные часы, и зачем на дисках русских хронометров помещалось семнадцать делений вместо привычной дюжины.

Беря пример с Византии, древние москвитяне сутки делили на часы дневные и ночные. Первый дневной час наступал в момент восхода солнца, а первый ночной – в минуту заката. Хотя общее число часов в сутках оставалось неизменным и равнялось двадцати четырем, соотношение дневных и ночных в течение года при этом изменялось. Например, в декабре первых насчитывалось всего семь, зато в июне – целых семнадцать. По максимальному числу часов в году циферблат как раз и получил ровно столько делений. В первой половине февраля на таких часах отмерялось бы десять дневных часов и четырнадцать ночных.

Первые башенные часы в Москве появились на Спасских воротах Кремля. Они отличались отсутствием стрелок: вместо них крутился сам диск. В древние времена подобные часы были также на Троицкой и Тайницкой башнях. По примеру Кремля часы стали появляться и на колокольнях монастырей. Сегодня они украшают звонницу Сретенского, колокольни Донского, Покровского, Николо-Перервинского и Новоспасского монастырей. Часы венчали когда-то и грандиозную 72-метровую колокольню Спасо-Андроникова монастыря, которая, к сожалению, была разобрана на кирпичи в 1930-е годы.

Новоспасский монастырь тесно связан с династией Романовых: там устроена усыпальница многих представителей этого сначала боярского, а затем царского рода. Часы с боем на здешней колокольне также появились по воле Романовых. Первую шатровую колокольню для монастыря выстроил на свои средства Патриарх Филарет, когда вернулся из польского плена в 1619 году уже после избрания царем его сына Михаила. В колокольне, по указу Филарета, были устроены часы с «перечасьем» – то есть с курантами, и небольшая церковь «иже под колоколы» во имя Саввы Освященного. Память этого святого выпала в святцах на день освобождения патриарха из плена. В царствование Елизаветы Петровны Филаретову звонницу сломали, и началось строительство новой высокой колокольни, сохранившейся до наших дней. На ней в память о колокольне основателя династии также были установлены часы с боем. Часы Новоспасского монастыря находятся на почти 70-метровой высоте, поэтому разглядеть время на них не так просто.

Иногда для удобства часы на колокольнях делали не на самом верху, а в середине или под ярусом звона. Так поступили архитекторы, когда возводили колокольню Троицкой церкви в Карачарове.



Постепенно часы на колокольнях из предмета необходимости стали элементом декора. Иногда «часомерьем» хотели украсить свои колокольни и богатые приходские храмы. Например, хронометр с арабскими цифрами есть на колокольне Богоявленского собора в Елохове.

А на колокольне церкви Иоанна Воина на Якиманке, исходя, видимо, из логики, что часы прежде всего показатель богатства и значимости храма, ­ циферблат нарисовали! Издалека часы можно принять за настоящие, но вблизи видно: стрелка постоянно показывает ровно девять.

Самый редкий вид часов, которые можно встретить в монастырях или приходских церквах – солнечные. В нашем городе таких устройств целых два: в Новодевичьем монастыре и в храме Воскресения Христова в Кадашах. Солнечные часы в Кадашах установлены на южной стене храма, а в Новодевичьем монастыре – на здании Лопухинских палат. На других московских постройках гражданской архитектуры время по Солнцу отмеряют еще шесть аналогичных приспособлений.

Антон Саков, фото автора