БИТВА ПОД МОСКВОЙ

Эта битва идет за души человеческие «не против крови и плоти, но… против духов злобы поднебесной» (Еф. 6, 12). Сорок лет воевода в этой битве – митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий

На момент назначения занимавший Тульскую и Белевскую кафедру, владыка вступил в управление подмосковными храмами, уже пять лет будучи постоянным членом Священного Синода и председателем Отдела внешних церковных сношений. Уже в самом начале своей деятельности в Московской епархии митрополит Ювеналий имел статус уважаемого международного церковного и общественного деятеля, с чьей позицией нельзя было не считаться. Однако это вовсе не означало, что перед новым правящим архиереем стояли простые задачи.

На момент вступления в должность митрополита Ювеналия в Московской области не значилось ни одного епархиального монастыря, действовали всего 132 прихода. Духовенство, чуть более двух сотен человек, было в своей деятельности ограничено церковной оградой. В первые годы пребывания на кафедре митрополит Ювеналий послужил во всех храмах епархии, познакомившись с их клириками.

Празднование 1000-летия Крещения Руси в 1988 году открыло новый период в жизни Церкви, которая получила возможность постепенно возрождать традиционные направления своего общественного служения, искусственно ограничивавшиеся в предшествующие десятилетия. Московская епархия вступала в период великих перемен. Началась постепенная передача Церкви храмов и монастырей.

Возвращал храмы, воспитывал кадры

Воля архипастыря к созиданию церковной жизни, подобно пружине, прежде сжатой неблагоприятными обстоятельствами, а в условиях религиозной свободы выпрямившейся, дала гигантский импульс развитию деятельности духовенства и мирян. Не упускалась ни одна, даже малейшая возможность для возвращения Православия в жизнь общества. Конечно, в этом деле принимало участие огромное число людей, но было бы ошибкой считать, что не сказалось здесь влияние личности митрополита Ювеналия, активно вовлеченного во все епархиальные процессы и направлявшего их развитие.

Фотохроника сохранила свидетельства первых его богослужений в храмах, имевших такой вид, будто в них только что проходили разрушительные боевые столкновения.

ПРАВЯЩИЙ АРХИЕРЕЙ ПРИДЕРЖИВАЛСЯ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ: НЕ ОТКАЗЫВАТЬСЯ НИ ОТ ОДНОГО ХРАМА, В СКОЛЬ БЫ РУИНИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ ТОТ НИ НАХОДИЛСЯ

Одновременно развернулось строительство церквей там, где их никогда не было. На начало 2017 года в епархии уже почти 1900 храмов, не считая часовен, причем свыше полутысячи – нововозведенных.

Наступившие перемены требовали подготовки духовенства. Для этого в Коломне в 1990 году было открыто Московское епархиальное духовное училище, в 1996 году преобразованное в Коломенскую духовную семинарию. Базировавшаяся сначала в Ново-Голутвине, а потом в Старо-Голутвине монастыре, духовная школа ныне располагает современной учебной базой и по рейтингу Учебного комитета является одной из лучших в Русской Православной Церкви. К настоящему времени семинарию закончили 677 человек, девять из каждых десяти выпускников служат в священном сане.

С течением времени масштабы епархиальной деятельности возрастали и усложнялись. На сегодняшний день это 51 благочиние, включающее 1185 приходов и 24 монастыря, где совершают свое служение более полутора тысяч клириков. Активно развивается социально-благотворительная деятельность, ведется работа в медицинских учреждениях, осуществляется взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, с казачеством. Особое внимание уделяется работе с молодежью и организации православного семейного отдыха, тюремному служению и противодействию распространению алкоголизма и наркотической зависимости.

Каждый третий новомученик – подмосковный

На фоне многочисленных достижений в сфере общественного служения Церкви удручающее впечатление в Подмосковье производят 250 храмов, которые до сих пор стоят в руинах, свидетельствуя о разрушительном богоборческом ХХ веке. По инициативе митрополита Ювеналия создан благотворительный фонд, который на высокопрофессиональной научной основе, при участии не только приходов и монастырей епархии, но и широких кругов православной общественности осуществляет программу поэтапного возрождения древних церквей. Некоторые из них после реставрации уже освящены владыкой, не устающим делать личные пожертвования на это благое дело.

Митрополит Ювеналий, в 1989–2011 годах возглавлявший Синодальную комиссию по канонизации святых, особое внимание уделял изучению подвига новомучеников и исповедников Русской Церкви ХХ века, соборное прославление которых состоялось на Юбилейном Архиерейском Соборе в 2000 году. Этому событию предшествовала огромная подготовительная работа, в том числе в сфере архивных изысканий. Важным событием в жизни епархии стало прославление в 1996 году как местночтимого святого священномученика прото­иерея Константина Голубева, расстрелянного в Богородске в 1918 году и первым из новомучеников Подмосковья пострадавшего за веру Христову.

Из 1770 канонизированных новомучеников и исповедников Церкви Русской 550 подвизались в Московской епархии. Владыка митрополит делает все, чтобы почитание страдальцев за веру постоянно развивалось и укоренялось в народной жизни. Храмы и приделы освящаются в честь пострадавших за Христа святых. Составляются богослужебные последования, пишутся иконы, открываются мемориальные доски, публикуются исторические материалы.

Протоиерей Петр Иванов

Опубликовано: №12 (625) июнь, 2017 г.