БУКВА ЗАКОНА И БЛАГОДАТЬ БОЖИЯ

По-прежнему ли актуальны апостольские правила и постановления Соборов?

Нет-нет да приходится услышать от очередного реформатора предложение поставить книгу канонов на дальнюю полку. Мол, есть Евангелие, есть заповеди Божии – к чему Церкви Христовой дополнительные рамки?

Алексей Ильич Осипов, профессор Московской духовной академии:

НАДО УЧИТЫВАТЬ МЕНЯЮЩИЕСЯ ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ

Каноны следует применять сообразно с изменяющимися условиями жизни. Ведь все эти правила увидели свет в Византийской империи, где Православие считалось государственной религией, а церковные каноны имели статус обязательных законов. За некоторые их нарушения тогда отлучали от Причастия на 25 лет. Сейчас такой подход неверен: это может увести из Церкви очень многих людей.

Иеромонах Симеон (Мазаев), преподаватель Московской духовной академии, кандидат философских наук: ДУХ ПРЕВАЛИРУЕТ НАД БУКВОЙ

Дух правил актуален всегда, а буква может устаревать. К примеру, женщине запрещалось ходить с короткими волосами. Ясно же, что тут первичен дух. Речь не о регламентированной длине волос (кто их мерить будет?!), а о том, чтобы женщины не изменяли своей природе.

Протоиерей Димитрий Кувырталов, настоятель Михаило-Архангельского храма в Летове (Викариатство новых территорий):

ОТМЕНЯТЬ КАНОНЫ МОЖНО ЛИШЬ СОБОРНЫМ РЕШЕНИЕМ

Церковь – собрание верующих вокруг Христа. Это общество спасаемых, но еще не спасенных. Правила Церкви, и апостольские в том числе, актуальны всегда. Но мы на земле живем не вообще, а сейчас. И суть правил – в их духе. Актуальность же их определяется не буквой, но духом закона, потому что все эти правила продиктованы Духом Святым в свое время и в конкретных обстоятельствах.

Духу церковному присуща соборность. Только соборным решением можно принять или отвергнуть те или иные правила при благодатном озарении Духа Божия.

Епископ Балашихинский Николай, главный редактор Издательства Московской Патриархии: СЕГОДНЯ КАНОНАМ НУЖНА СОВРЕМЕННАЯ ТРАКТОВКА

Предание Церкви имеет не только историческую ценность. Оно – неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Мы руководствуемся не только текстом Священного Писания, но и правилами Вселенских Соборов, постановлениями и определениями Поместных Соборов, святоотеческими толкованиями.

Эта сторона жизни Церкви востребована всегда. Но сказать, что любое из древних правил, в том числе и актуально звучащее в наши дни, можно механически транслировать в повседневное окружение, было бы неосторожным преувеличением. Мы живем в эпоху воинствующего секуляризма. Конечно, Церковь постоянно возвышает свой голос в защиту церковных традиций, в защиту прав верующих. Но современная Россия – государство светское, и нередко каноны, по которым живет Церковь, в условиях гражданского общества применять на практике крайне сложно. Поэтому Церковь поступает мудро: взвешивая и анализируя обстановку, опираясь прежде всего на незыблемость своего предания, она дает ответы на все вызовы времени. Подобную функцию несут, к примеру, Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Совершенно очевидно, что в правилах древних Соборов, в творениях святых отцов мы не найдем суждений о допустимости пересадки органов или эвтаназии. Не было в древности и ювенальной юстиции. Но, опираясь на свое предание, Церковь находит ответы и на эти вопросы.

Игумен Иоанн (Рубин), ректор Николо-Угрешской духовной семинарии:

КАНОНЫ ПОМОГАЮТ ИСПРАВЛЯТЬ НАШИ ОШИБКИ

Правила святых апостолов и Святых Вселенских Соборов в жизни Церкви непреходящи. Это ее бесценное сокровище. Часто в рассуждениях современных христиан можно встретить расхождения в оценке их актуальности и возможности применения в наши дни. Одни говорят, что необходимо строго соблюдать каноны, а отступление от них считают отступлением от православной веры. Другие считают, что современная церковная жизнь так сильно изменилась, что уже вышла за рамки существующих канонов. А раз так – значит, каноническую систему следует реформировать. Какая же точка зрения верна?

Можно сказать, что каноны – это законы, в большинстве случаев принятые для лечения появляющихся в церковной жизни ошибок или злоупотреблений. Одни каноны определяют иерархический порядок церковного управления и суда. Другие направлены к предупреждению и устранению разных греховных явлений. Некоторые каноны имеют догматическое ­значение, другие – дисциплинарное.

Несмотря на то что все церковные правила были приняты очень давно, среди содержащихся в нашем каноническом кодексе церковно-правовых норм есть и фундаментальные, действие которых никогда не может быть изменено или приостановлено. К ним в первую очередь относятся правила, касающиеся церковного управления. Также следует отметить, что покаянные правила с течением времени значительно изменились. Но они не утратили своего значения, оставшись мерилом определения того или иного греха. И потому нельзя говорить, что они утратили свою актуальность с течением времени.

Цитата Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием нашим. 2 Фес. 2, 15

Опрашивал Владимир Ходаков

Опубликовано: №22 (635) ноябрь, 2017 г.