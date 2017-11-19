ЧЕРЕЗ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ К КРЕМЛЮ НА САМОКАТЕ

«ПМ» опробовала пешеходный маршрут, объединивший несколько замечательных храмов-памятников

Cделать что-либо в последний момент – особое удовольствие. Прыгнуть в уходящую электричку, оперативно сжевать пироженку до начала постных суток. А что можно успеть в ноябре, пока снег не покрыл землю высокими сугробами? Прокатиться на самокате по центру города!

Не дожидаясь снега, я собралась на прогулку – впереди новый, еще неиспробованный, маршрут. Вечером Москва красивее. Особенно сейчас, в ноябре. От широкой набережной в Парке культуры мне предстоит пробраться к стенам самого Кремля, как это получится – пока не знаю. Столица безбрежна, словно море, а темные переулки плетут неведомый узор. С собой беру маленький термос с цветочным чаем и книгу, которую читаю на этой неделе – «Николай Гумилев» Юрия Зобнина. И, конечно, самокат.

Вдоль по набережной

От метро «Парк культуры» устремляюсь по Крымскому мосту к самому парку и поворачиваю налево вдоль Москвы-реки. Любуюсь видами, наслаждаюсь ровным асфальтом. На другом берегу открывается Храм Христа Спасителя , чуть впереди – памятник Петру I. Река причудливо мерцает, впитывая отражения.

Немного Китая в Голутвине

Сворачиваю в 3-й Голутвинский переулок. По правой стороне – старинный белокаменный храм cвятителя Николая в Голутвине, Китайское подворье Патриарха Московского и всея Руси (1-й Голутвинский пер, 14). Каждую субботу богослужение здесь совершают на китайском языке. Ныряю в подземный переход и оказываюсь на Большой Якиманке. Затем поворачиваю налево – в Бродников переулок. Он впадает в улицу Большая Полянка.

ВЕСЬ МАРШРУТ НА САМОКАТЕ ОТ ПАРКА КУЛЬТУРЫ ДО КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНЫ (БЕЗ УЧЕТА ОСТАНОВОК) ЗАНЯЛ ПОЛТОРА ЧАСА

Павлинье око на Полянке

Храм Святого Григория Неокесарийского (Большая Полянка, 29 А) необыкновенно красив как снаружи (фасады колокольни обрамлены поясом из девяти тысяч многоцветных изразцов узора «павлинье око»), так и внутри. Ничего подобного в убранстве московских церквей я не встречала: в колоннах, за стеклом, располагаются небольшие ниши. В одной представлен рождественский вертеп, в другой – Кувуклия Гроба Господня. В круглых таблетках на стенах – иконографические изображения святых. Храм расписывали костромичи и переяславцы, а иконы принадлежат кисти царских изографов Ушакова и Зиновьева.

Этот храм был заложен в честь возвращения из татарского плена великого князя Василия II. Находясь в неволе, князь дал обет: если удастся освободиться, велит построить храм там, откуда увидит Москву, во имя святого, память которого совершается в этот день. Это произошло 17 ноября 1445 года – в день празднования памяти святителя Григория, епископа и чудотворца Неокесарийского. Именно отсюда открывался вид на купола Кремля.

Сейчас куполов не видно. И, чтобы успеть к стене Кремля до наступления ночи, нужно спешить. Еду по улице вперед. По левой стороне – храм Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе (Большая Полянка, 37, стр. 1), по правой – Дом книги «Молодая гвардия». Сворачиваю налево, в 1-й Казачий переулок.

Загадочный дом в Казачьей слободе

Сегодня о казаках здесь ничего не напоминает, кроме названия. А в самом переулке меня поразил один офисный деревянный дом (Казачий пер., д. 6, стр. 1) за высоким забором. Калитка увешана разными изделиями из древесины, иконами и магнитами, а над самим забором возвышаются две клетки, освещенные внутри лампочкой (в одной из клеток «заперта» мягкая игрушка, цветной попугай).

По той же стороне улицы дом с изящной лепниной – крылатыми мифическими тварями (Казачий пер., д. 4). Передвигаемся особенно осторожно! Тротуарная плитка неровная: задев колесом одну выемку, чуть не свалилась.

Три старинных храма на Большой Ордынке

От Казачьего переулка поворачиваю налево и еду вперед по Большой Ордынке. Мимо церкви Иверской иконы Божией Матери (св. великомученика Георгия на Всполье : Б. Ордынка, 39/22) – здесь, в этом храме, принял крещение Алексей Хомяков, философ-славянофил и поэт; мимо Марфо-Мариинской обители милосердия (Б. Ордынка, 34), мимо храма Святителя Николая в Пыжах (Б. Ордынка, 27а/8). По пешеходному переходу устремляюсь на другую сторону и заворачиваю в Климентовский переулок.

Привал!

Храм Священномученика Климента Папы Римского (Пятницкая, 26, стр. 1) остается справа. Именно здесь в 1612 году, в Смутное время, развернулось решающее сражение между казаками Минина и Пожарского и подошедшим с юго-запада отрядом гетмана Ходкевича. Перед Пятницкой улицей можно сделать привал: здесь на пятачке собрались россыпью доступные кафе.

Метро на месте храма

По Пятницкой улице еду вниз. Название улицы происходит от церкви Параскевы Пятницы, которая располагалась там до 1935 года. Сейчас на этом месте находится наземный вестибюль станции метро «Новокузнецкая». По левой стороне – храмы святых мучеников Михаила и Федора Черниговских (Черниговский пер., 3) и храм Усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором, патриаршее подворье (Пятницкая, 4/2, стр. 8).

От болота сразу в Кремль

Пятницкая улица выводит к пешеходному Чугунному мосту, а тот, в свою очередь, на улицу Балчуг. Когда-то на этом месте было настоящее болото («балчуг» – это тюркское слово, означающее «грязь, трясина»). В конце улицы открывается удивительный вид: за Москвой-рекой – кажется, рукой подать! – сияют купола кремлевских соборов. Осталось преодолеть еще один мост – он сразу за улицей Балчуг – и… вот он финиш.

Анастасия Чернова

Опубликовано: №22 (635) ноябрь, 2017 г.