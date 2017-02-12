ЧЕСТНОСТЬ БЕЗ РАВНОВЕСИЯ 

К Богу вернуться легче, чем к Его творению

Нет-нет да раздаются призывы: «Обратимся к подлинным истокам, к верованиям пращуров, к язычеству!» Искусственно оживляются старые славянские идолы и обряды, и православные невольно задумываются: «В чем коренное отличие язычника от христианина? Видимо, в многобожии. Поклоняются всяким пням да чурбанам».

Однако основное противоречие между христианством и язычеством – вовсе не в оппозиции монотеизма и многобожия. В большинстве мифологий есть фигура Deus Ociosus, бога-творца, которого можно считать единственным настоящим Богом на фоне «служебных духов», и в то же время в христианстве почитаются ангелы. Подлинный конфликт между христианством и язычеством совсем в другой области. Религии, сформировавшиеся в обществе Традиции, описывают мир без глобального внутреннего конфликта, представляя человека его частью. Мир в целом хорош, а в мифологическом прошлом был еще лучше! Веди себя хорошо – все будет в ажуре. Конечно, никто не отменял болезней и стихийных бедствий – но в целом повсюду гармония, вечное возвращение – и человек ничего не в состоянии ни добавить, ни убавить.

Люди цепляются за мифы в надежде обрести если не гармонию, то хотя бы равновесие – блаженное состояние, где вместо линейного времени бесконечность циклов.

Это построение работает до первого столкновения с развивающимся не по замкнутой кривой процессу. Например, с любыми проявлениями неизбежного (люди хотят жить лучше и дольше) технического прогресса. Беда, когда во время эпидемии все гибнут. Но с этим можно смириться, если боги не изволят снизойти. Когда же к смертности прибавляется знание, что за тысячи километров есть лекарство, но ты эти километры не преодолеешь за неимением сапогов-скороходов – это уже катастрофа.

Люди цепляются за религиозные обряды и мифы в надежде обрести если не гармонию, то хотя бы равновесие – блаженное состояние, где вместо линейного времени бесконечность циклов. Но равновесия не будет! Адам изгнан из рая. Пакибытие не в «природном» Эдеме, а в «построенном» граде Новом Иерусалиме. В мире царит история, а не мифология. Человек выключен из естественного мира навсегда, и ни один бог этого не изменит. Прав Давид: «Все боги языков – бесове» (Пс. 95). А христианство предельно честно: человеку легче вернуться к Богу, чем к Его творению – для того Он Сам и стал человеком.

Инокиня Евгения (Сеньчукова)

Опубликовано: №3 (616) февраль, 2017 г.