ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДОМАШНИЕ НЕ ГОТОВЫ ПОСТИТЬСЯ?

Отвечает игумен Алексий (Иванов), настоятель храма Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове

Чего мы точно не должны делать – осуждать и попрекать, а также принуждать кого-либо соблюдать пост. Нужно уважать решение родных и близких, пытаясь победить их неверие любовью и смирением. Если ты соблюдаешь пост, а твоя супруга или супруг – нет, то это не дает тебе повода не уважать ее или его.

Только своим смирением и любовью можно победить всякое нежелание соблюдать пост: Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь – святы (1 Кор. 7, 14). Так же нужно поступать и со взрослыми детьми. Другое дело – малые чада и подростки. Здесь прежде всего необходим собственный пример. И еще очень важно ввести детей в православную детскую среду, где пост – норма. Для ребенка находиться с разделяющими его взгляды сверстниками совершенно незаменимо.

В Послании апостола Павла к Римлянам сказано: Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его (Рим. 14, 3). Христианам следует проповедовать Великий пост собственным смирением и неосуждением. Ведь главная задача поста – в уничижении и смирении своей гордыни. Потому не нам решать, кто спасен будет Богом, а кто – нет. Но отвечать за свою семью, и прежде всего за детей, придется.