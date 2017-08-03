ЧТО ДЕЛАТЬ С НЕЛЮБОВЬЮ

Епископ Василий (Родзянко): «Единственный путь возвращения любви – обращение к Богу»

Влюбляется человек в женщину (или женщина в мужчину – все равно), которая не отличается ни красотой, ни благим нравом, ни смирением, ни иными добродетелями. Друзья и родственники в унисон кричат: она такая-сякая, с ней и водиться нельзя, не то что жениться. А человек любит беззаветно и глаз от своей любви отвести не может; носит ее на руках, пушинки с одежды сдувает. Он совершенно счастлив с ней до конца дней своих! И он прав, конечно, потому что любит.

В свое время мы довольно много беседовали на эту тему с епископом Василием (Родзянко). Он рассуждал примерно так: есть два способа познания мира и человека – умом и сердцем, анализом или любовью. Холодный разум все взвешивает и измеряет, видя все достоинства и мельчайшие изъяны. Его знание вполне научно и объективно, и его трудно оспорить.

Любовь же слепа, она не видит недостатков или темных пятен, все идеализирует, всем восхищается, всех превозносит. Причем это касается не только человеческих отношений. Владыка Василий приводил пример с эмигрантами, одни из которых после изгнания из России продолжали боготворить Родину, а другие рассказывали о ней всякие ужасы.

Человека любящего легко заподозрить в излишнем идеализме или в наивности. В этом смысле он довольно слаб и уязвим. Но его нельзя обвинить в незнании.

Любящий человек, конечно, ближе к истине, чем трезвый аналитик. Потому что обладает внутренним зрением и, можно сказать, прозревает суть человека или предмета, в то время как внешний ум неторопливо скользит только по поверхности.

Познающий мир любовью человек не в состоянии причинить вред природе или другому человеку. Войны, революции, убийства, жестокость – признаки отсутствия любви в человеческой душе, и это главная беда современности. «А что такое отсутствие любви? – спрашивал мой собеседник и сам же отвечал: – Это отсутствие Христа в сердце и в жизни. И единственный путь возвращения любви – это обращение к Богу, исправление своего жития».

«Но ведь любовь – это дар неба! – возражал я ему. – Человек не может захотеть и полюбить, если не дастся ему свыше».

«Да, это так, – соглашался он, – поэтому апостол и говорит о любви вместе с верой и надеждой. Это ведь как Святая Троица – понятия неразделимые. Одно без другого и третьего быть не может. Поэтому нужно верить и горячо молиться, чтобы Господь даровал нам любовь ко всему сущему на земле. Тогда у человечества будет надежда на лучшее…»

Владимир Щербинин

Опубликовано: №14 (627) июль, 2017 г.