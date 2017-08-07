ЧТО ПОЧИТАТЬ

«Православная Москва» рекомендует

Пора перечитать любимые книги и приступить к новинкам. Летом день все еще длинный, светло даже поздним вечером. А что на лавочке под сиренью читаете вы?

Протоиерей Максим Первозванский, главный редактор журнала «Наследник»

Перечитываю книгу американского фантаста Вернора Винджа «Дети неба». Это третья часть его большой трилогии «Зоны мысли». О серьезных научных проблемах он рассуждает на языке увлекательного фантастического романа. Виндж не просто интересный писатель, он возглавляет большой футурологический центр, занимается серьезным исследованием будущего; также его крайне интересует проблема сознания. В частности, в этой книге он в очередной раз пытается анализировать, как могло бы выглядеть распределенное в пространстве сознание. Виндж продолжает традицию таких серьезных писателей-фантастов, как Азимов, Лем, Симмонс… Но в отличие от того же Симмонса считает, что искусственный интеллект невозможен.

Михаил Попов, писатель, главный редактор литературного журнала «Двина» (Архангельск)

В зависимости от дня недели (дом, дача) перечитываю и читаю внуку первые рассказы из «Последнего поклона» Астафьева – для отрока, считаю, лучшая книга после классики ХIХ века. Перечитываю том ЖЗЛ «Сергей Есенин» Станислава и Сергея Куняевых – в год столетия революции хочется уточнить атмосферу 20-х годов ХХ века. По утрам читаю книгу игумена Никона (Воробьева) «О началах жизни». Он не утешает, не потакает, а призывает трезво оценивать мир и себя в нем. Справедливости в мире нет и не будет, пишет отец Никон своим духовным чадам, но крест свой надо нести безропотно и до конца… Трудно не роптать, но смирять себя надо, и это чтение дает силы для одоления своего гнева и нетерпения.

Ксения Златкович, художник-мультипликатор (Пожега, Сербия)

Последнее время больше читаю книги по психологии и семейным отношениям, нежели художественную литературу. Сейчас на моей полке две книги Ольги Валяевой: «Предназначение быть мамой» и «Плодоносяшая». Два месяца назад у меня родился сынок. И, конечно, мне хочется стать для него самой лучшей мамой на свете, быть достойной его уважения и любви. Книга «Предназначение быть мамой» как раз об этом. Не о том, как воспитывать детей, а как быть матерью, окунуться в этот поток любви и заботы о самом драгоценном Божьем даре. В современном мире часто случается, что женщины рожают детей, но матерями так и не становятся. Им тяжело менять свой привычный порядок, отказываться от эгоизма. Хочется скорее сдать долгожданное дитя няням, бабушкам, воспитателям и вернуть себе свою уютную жизнь. В этой книге писательница и мама четверых ребятишек делится своим опытом, как преодолеть путь от женщины с ребенком к Маме с большой буквы.

Книга «Плодоносящая» – третья из серии о женственности. В ней автор помогает распознать и разыскать в своей душе то, что мешает женщине полностью раскрыть свою суть. Как из пересохшего стебелька стать полным красивых и полезных плодов древом? Автор делится с читателями своим опытом, перемежая повествование практическими заданиями.

Галина Мартюкова, директор Дома-музея Николая Рубцова (село Никольское, Вологодская область)

Сейчас у меня на столе лежит книга епископа Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые». Я ее уже читала, но давно, и перечитываю снова. Прихожане нашего храма Николая Чудотворца на Толшме читают эту книгу по очереди, всем очень нравится.

Олег Латышев-Майский, литературовед (Москва)

Читаю книгу, написанную человеком, который одновременно и не видит, и не слышит, но, окончив МГУ, достиг огромных успехов в педагогике, образовании и обучении, стал академиком, доктором наук, профессором. Он полный тезка нашего генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. Его творение называется «Слепоглухой в мире зрячеслышащих». Книга заставляет очень о многом задуматься!

Максим Бурдин, писатель

Читаю антологию стихов и прозы «Литературная Евразия». Интересный сборник, необычный. В нем собраны стихотворения и рассказы ныне живущих русскоговорящих авторов из разных уголков мира. Эту книгу стоит прочесть тем, кому интересно составить представление о мире современного русского слова.

Ирина Богданова, писатель, лауреат Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (Санкт-Петербург)

Сейчас читаю замечательную книгу Нины Федоровой «Семья». Пронзительное и трогательное произведение о семействе русских эмигрантов, после революции оказавшихся в Китае. Оторванные от Родины, обобранные и нищие, они сумели сохранить достоинство и нашли в себе силы не только не стать несчастными, но и помогать другим.

Книжная полка лета 2017 года: (рекомендации наших экспертов)

Епископ Тихон (Шевкунов) «Несвятые святые» Александр Суворов «Слепоглухой в мире зрячеслышащих» Вернор Виндж «Дети неба» Виктор Астафьев «Последний поклон» Игумен Никон (Воробьев) «О началах жизни» Нина Федорова «Семья» «Литературная Евразия»: антология стихов и прозы Ольга Валяева «Плодоносящая», «Предназначение быть мамой» Станислав Куняев, Сергей Куняев «Сергей Есенин»

Анастасия Чернова

Опубликовано: №14 (627) июль, 2017 г.

