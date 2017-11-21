ЧТО СЕЙЧАС ЧИТАЕТЕ, КАКИЕ КНИЖНЫЕ НОВИНКИ РЕКОМЕНДУЕТЕ?

Отвечает Михаил Тарковский, главный редактор альманаха «Енисей»

Протоиерей Леонид Сафронов. «Ходит белый жеребенок»

В Литературном институте им. Горького мой однокурсник поэт Леонид Сафронов из Вятки, помню, все время задавал вопросы «почему», «отчего»? Потом он ушел из института, в тридцать три года крестился со всей семьей. Через некоторое время я узнал о его сначала диаконской, а потом и священнической хиротониях. С мая 1995 г. он устраивал приходскую жизнь у себя на родине, в поселке Рудничный Верхнекамского района Кировской области. Сейчас у него тринадцать приходов, в числе которых шесть тюремных храмов. Он пишет стихи, участвует в крестных ходах. Его поэзия народного, «простого» направления, образы немного детские, но на самом деле очень глубоки.

Анатолий Байбородин. «Озерное чудо»

Пронзительная русская книга о трудном детстве. Сибирская природа раскрывается перед читателем во всей своей таинственности и красоте. Особенно впечатляет образ замерзающего озера. Снега еще нет, ребятишки бегают по зеленому прозрачному льду, под которым виднеются спящие окуньки и недвижные длиннопрядые водоросли… Языковое богатство Сибири православный писатель Байбородин не только сохранил, но и приумножил, вплетя в полотно повествований язык пословиц и побасок, сказок и сказов.

Протоиерей Ярослав Шипов. «Долгота дней»

Эту книгу можно смело поставить в один ряд с творчеством Василия Шукшина. Вот что пишут о ней на форуме журнала «Русский Дом»: «…Небольшая книжица, но содержит в себе необыкновенной силы духовный заряд, сокрушающий темные стороны нашей души, обличающий наши пороки».

Александр Новосельцев. «Пал», «Свет надежды»

Писатель из города Ельца настолько впитал в себя дух своей малой родины, что она заговорила со страниц его прозы как языком простого народа с его болями и надеждами, так и немеркнущим языком русской классики. Тень Ивана Бунина встает за Александром Новосельцевым столь явственно, что дыхание захватывает!

Спрашивала Анастасия Чернова

Опубликовано: №22 (635) ноябрь, 2017 г.