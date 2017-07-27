ЧУДО НА ПРЕСНЕ

Храм Чуда Архангела Михаила в Хонех на Большой Пресненской улице

До революции на Красной Пресне, тогда именовавшейся Большой Пресненской, красовался храм Чуда Архангела Михаила в Хонех. Здание возведенного в годы Первой мировой войны подворья Михайловского женского монастыря Уфимской епархии существует и ныне, снаружи оно почти не изуродовано. Однако, в отличие от соседнего советского универмага 20-х годов прошлого века, сегодня это строение на государственной охране не состоит.

Специалисты из Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры очень высоко оценивают его историческое значение. Хотя бы потому, что его автором был архитектор Иван Машков, один из выдающихся представителей московского модерна и неоклассицизма. И несмотря на то, что после революции модерн уже выходил из моды, это здание Машков построил в 1914–1918 годах именно в неорусском стиле.

Основные помещения этого дивного храма сегодня занимает, мягко говоря, сомнительный с христианской точки зрения «Центр йоги», на своем сайте кичащийся тем, что «вобрал в себя атмосферу покоя и безмятежности» именно потому, что находится в стенах православной святыни. Увы, ­боль­­шинство москвичей пока просто не знают, что на оживленном месте стоит бывший православный храм. На фасаде нет даже таблички, которая бы обращала внимание прохожих на судьбу этого строения в центре города.

А те, кто знает, искренне надеются на его возвращение верующим. Но чтобы возродить святыню и спустя столетие в полной мере вернуть ей храмовый облик, необходима серьезная работа. Как соборными молитвами, так и прямым действием. А начать можно с того, что обратить на эту проблему внимание не только простых верующих, но и высоких представителей власти.

Пелагея Тюренкова

Опубликовано: №13 (626) июль, 2017 г.