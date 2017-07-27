ЧУДО НА ПРЕСНЕ

Храм Чуда Архангела Михаила в Хонех на Большой Пресненской улице
До революции на Красной Пресне, тогда именовавшейся Большой Пресненской, красовался храм Чуда Архангела Михаила в Хонех. Здание возведенного в годы Первой мировой войны подворья Михайловского женского монастыря Уфимской епархии существует и ныне, снаружи оно почти не изуродовано. Однако, в отличие от соседнего советского универмага 20-х годов прошлого века, сегодня это строение на государственной охране не состоит.
Специалисты из Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры очень высоко оценивают его историческое значение. Хотя бы потому, что его автором был архитектор Иван Машков, один из выдающихся представителей московского модерна и неоклассицизма. И несмотря на то, что после революции модерн уже выходил из моды, это здание Машков построил в 1914–1918 годах именно в неорусском стиле.
Основные помещения этого дивного храма сегодня занимает, мягко говоря, сомнительный с христианской точки зрения «Центр йоги», на своем сайте кичащийся тем, что «вобрал в себя атмосферу покоя и безмятежности» именно потому, что находится в стенах православной святыни. Увы, большинство москвичей пока просто не знают, что на оживленном месте стоит бывший православный храм. На фасаде нет даже таблички, которая бы обращала внимание прохожих на судьбу этого строения в центре города.
А те, кто знает, искренне надеются на его возвращение верующим. Но чтобы возродить святыню и спустя столетие в полной мере вернуть ей храмовый облик, необходима серьезная работа. Как соборными молитвами, так и прямым действием. А начать можно с того, что обратить на эту проблему внимание не только простых верующих, но и высоких представителей власти.
Пелагея Тюренкова
Опубликовано: №13 (626) июль, 2017 г.