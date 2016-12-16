ЧУДОТВОРНЫЙ ОБРАЗ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ПРИЗРИ НА СМИРЕНИЕ» ПРИБЫВАЕТ ИЗ КИЕВА В МОСКВУ

Верующие смогут поклониться святыне и испросить мира России и Украине, а также помощи в трудных жизненных обстоятельствах в трех храмах Москвы: церкви в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыне, в церкви пророка Илии в Черкизове, в церкви Живоначальной Троицы в Останкине.

17 декабря в Москву будет принесен образ Пресвятой Богородицы «Призри на смирение», с 1993 года, когда он чудесно отразился на стекле, прославившийся многими исцелениями. Местом постоянного пребывания святыни является Введенский мужской монастырь Киева. О том, как живет эта обитель в столичном городе, и об образе, поклониться которому вскоре смогут многие москвичи, мы попросили рассказать священноигумена монастыря епископа Фастовского Дамиана.

Ваш монастырь находится в большом городе, какова жизнь его насельников? Удается ли жить иной – монашеской – жизнью?

– Монашеская жизнь бывает только одна – монашеская, и все. А если говорить о большом городе, то в акафисте нашей основательнице преподобной Димитре Киевской в кондаке есть такие слова: «Во граде многолюднем и безмятежном надмирно пребывая и ангельски на земли жительствовав», и вот мы стараемся следовать Ее заветам. В большом городе живем надмирно и безмятежно, а духовник мне когда-то сказал: «нормальному монаху и на вокзале монастырь будет».

Поэтому мы стараемся жить так, как нам завещали, мы живем обычной монашеской жизнью: богослужения, послушание, монашеское правило, и иной другой жизнью нам жить не приходится.

Расскажите, пожалуйста, о почитании чудотворного образа в Киеве. Когда оно началось?

– Почитание чудотворной иконы началось ровно тогда, когда она явилась на стекле в 1993 году. Образ Пресвятой Богородицы «Призри на смирение», прославившийся чудесным явлением — нерукотворным отпечатком на стекле – был принесен в дар Введенскому храму осенью 1992 года схимонахиней Феодорой. Монашеская жизнь в этой обители тогда только начиналась. Мы изготовили специальный киот, и икона была установлена в храме, слева от иконостаса. Образ привлекал к себе внимание верующих своей необычайной красотой, и они часами могли молитвенно простаивать перед ним. Благодаря этой иконе и сам Введенский храм стал известен в городе.

Летом 1993 года я (в то время игумен Дамиан) обратил внимание на потемневшие краски иконы, находящейся в деревянной раме под стеклом. Было принято решение пригласить реставраторов, чтобы определить причины изменения красочного слоя. Однако 1 августа, в день памяти преподобного Серафима Саровского, когда рама со стеклом была снята, все присутствовавшие увидели, что тональность красок на иконе не изменилась, а на стекле с обратной стороны явился чудесный серебристый отпечаток, в точности повторивший силуэты Богоматери и Младенца.

В результате исследований киевских ученых установлено, что светло-серого цвета отпечаток на стекле – органического происхождения и является нерукотворным отражением Богоматери и Младенца. Это событие было запечатлено в видеофильме режиссера А. Лесового «Киевское чудо». Стекло с отображением было установлено в киоте рядом с иконой.

От самой иконы и от нерукотворного ее отпечатка на стекле стали происходить исцеления.

22 ноября 1995 года Священный Синод Украинской Православной Церкви Московского Патриархата постановил считать Киевскую икону Божией Матери «Призри на смирение» чудотворной, с празднованием в ее честь 16/29 сентября. Каждый год 19 июля/1 августа во Введенском мужском монастыре торжественно отмечается и день явления чуда – нерукотворного отпечатка на стекле.

Накладывает ли пребывание святыни в обители отпечаток на монастырские послушания?

– Хотелось бы увидеть человека, который сформулировал этот вопрос. Что он имел в виду? Этот человек никогда не жил в монастыре и понятия не имеет, что такое православная святыня.

У иконы Богоматери интересное название: «Призри на смирение». А что это значит? Люди перед этим образом просят Царицу Небесную даровать смирение? Или обратить внимание Владычицы к нашему скудному земному житию? Или о чем?

У слов «призри на смирение» есть два толкования. Одни вспоминают цитату из Евангелия от Луки «яко призре на смирение Рабы Своея» (Лк. 1. 48), а другие говорят, что вот, на иконе мы видим, как Спаситель взял Божию Матерь за лицо и показывает: призри на смирение тех, кто к Тебе обращается, и по твоей просьбе Я всем им помогу. Что люди просят перед этим образом у Царицы Небесной, мы не знаем, потому что эти просьбы не афишируются.

Материал подготовлен порталом «Приходы»

Фото сайта Введенского монастыря Киева