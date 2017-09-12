ДЕБЮТ ВЕКА

Размышления на клиросе Успенского собора в день столетия открытия Поместного Собора Российской Православной Церкви

По предложению оргкомитета празднования 100-летия Священного Собора Российской Православной Церкви в Москве впервые собрали сводный епархиальный хор. Поручили это сделать новосозданному органу – Церковно-общественному совету по развитию русского церковного пения.

8.17. Утреня. Через заполненный Успенский собор пробираюсь к импровизированному левому клиросу – широким полукругом установленным вокруг регента станкам. Здесь тесно! Немудрено: в разбитом на два состава сводном хоре под три сотни певчих.

Хорошо помню самую первую репетицию в мае. Художественный руководитель Московского Синодального хора Алексей Пузаков раздал певцам переплетенный в удобную книжечку нотный материал. Здесь же мы увидели и архивный текст послания Святейшего Синода о созыве Поместного Собора от 29 апреля 1917 года. К сожалению, сведений, какая именно музыка звучала на торжественном богослужении в Кремле ровно век назад, не сохранилось. Поэтому при подборе репертуара Алексей ориентировался на популярные на тогдашних клиросах сочинения. Сюда вошли произведения композиторов разных направлений: Чеснокова, Кастальского, Бортнянского, Турчанинова, Калинникова. Подчеркнули это разнообразие любимые москвичами духовные концерты «Под Твою милость» Чмелева и «В молитвах неусыпающую Богородицу» Рахманинова.

9.25. Встреча Святейшего Патриарха. Регент правого хора Варвара Волкова дает тон, и под сводами собора звучит «От восток солнца до запад» пера митрополита Волоколамского Илариона . У Вари – прекрасная четкая рука, и вообще она во всех отношениях ответственный человек. Недаром же она – ответственный секретарь упомянутого Церковно-общественного совета…

Когда за неделю до Успения стало известно, что запланированное первоначально на Соборной площади патриаршее богослужение переносится в храм и петь придется двумя составами, она, не колеблясь, взяла на себя управление одной из половинок нашего огромного хора.

11.13. Запричастный концерт. Только теперь ясно, каким рискованным был этот проект: собрать через аппараты викариатств со всех приходских храмов по одному певчему – совершенно разных по образованию, опыту клиросного послушания, уровню профессио­нальной подготовки, незнакомых друг с другом музыкантов, которых настоятели и регенты «не пожалеют» откомандировать на двунадесятый праздник в Кремль, ослабив собственный состав…

Мы репетировали в Московском епархиальном доме в Лиховом переулке, где век назад проходили соборные заседания. И эксперимент удался! Мы уверенно держим строй!!! А после рахманиновского концерта молящиеся еле слышно, но в едином порыве восторженно выдыхают. И Алексей улыбается уголками губ, чуть заметно удовлетворенно кивает…

12.17. Отпуст. «…Иже верныя люди земли нашея на подвиг исповедания благословиша…» – разносится тропарь святым отцам Поместного Собора 1917–1918 годов. Пробираясь к выходу, смотрю на старинные фрески. В этих стенах венчались на царство все русские самодержцы, начиная с Ивана IV. В Смуту именно тут Земский Собор избрал на царство Михаила Федоровича Романова, а 304 года спустя восшел на престол Святейший Патриарх Тихон.

Еще через век здесь родился беспрецедентный в современной Церкви сводный епархиальный хор. Конечно, событие это по историческому значению несопоставимо с перечисленными выше. Но мне показалось – нет, это ясно ощущалось! – полсотни соборян, прославленных в лике новомучеников и исповедников, были сегодня здесь, с нами. Надеюсь, их не разочаровали плоды наших скромных усилий…

Пел Дмитрий Анохин

Опубликовано: №17 (630) сентябрь, 2017 г.

