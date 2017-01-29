ДЛЯ ЧЕГО БОГ СОЗДАЛ ЧЕЛОВЕКА, ЕСЛИ ОН НАПЕРЕД ЗНАЛ, ЧТО ЧАСТЬ ЛЮДЕЙ ПОПАДЕТ В АД?

Отвечает: протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, миссионер

Бог есть совершенная Любовь. Сказано: «…Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 8). Любовь есть Добро. Следовательно, Господь Бог является источником добра для всего Своего творения. Сам замысел творения – нести Добро всему сотворенному. Как учат святые отцы, сама божественная любовь есть движение. И, как известно, любовь есть процесс обоюдный. И мы познаем любовь Бога, поскольку возрастаем в познании Бога. Познавать Бога – означает любить Его, т.е. во всем стараться исполнить волю Любимого. Любить же, означает – познавать Его: «Кто говорит: “я познал Его”, но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия» (1 Ин. 2, 4–5).

Итак, мы призваны, как и Адам, хранить и возделывать «рай» наших взаимоотношений с Господом Богом. Посему когда Писание говорит, что человек оправдывается только верою, надо иметь ввиду ту веру, о которой сказано: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11, 1). Как видим, здесь вера есть прежде всего осуществление и лишь потом уверенность. Это означает, что и с нашей стороны в любви к Богу, в Которого мы уверовали, должно быть движение, т.е. действие. Посему тот, кто ответил на призыв Бога, тот и объемлется вечною Любовью, а кто отверг этот призыв, тот и оказался удаленным от Добра, Благости и Любви (вечной жизни в Боге и с Богом).

И надо прямо сказать: Бог сотворил всё для блага, но не все оказались способными воспринять это благо. Впрочем, в Писании сказано: «Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем» (1 Кор. 15, 28).

Если человек призывается к Богу, и все должно покориться Творцу, это означает, что не только человек, но и весь мир изменится. Иначе отчего и для чего спасение? «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся», – пишет апостол Павел (1 Кор. 15, 51). Свт. Феофан Затворник замечал: «Будет небо ново и земля нова, говорит Господь. Чего ради все мы, верующие, “ожидаем нового неба и новой земли” (2 Пет. 3, 13)? Вот первая истинная новость! Она откроется во всей славе уже по кончине мира, когда все перечистится огнем; но приготовление к ней начато с первых дней бытия неба и земли и действуется с того времени невидимо, конечно, для ока чувственного, но зримо для ока веры». Так что работа по нашему спасению началась при сотворении мира и окончится при его чудесном изменении, когда Бог будет творить Новое Небо и Новую Землю. Посему не будем спешить с выводами!

Опубликовано: №2 (615) январь, 2017 г.