ДОМ НА МОСТУ

Церковь помогает вернуться в общество бывшим алкоголикам и наркоманам

Мой адрес – не дом и не улица, мой адрес – адаптационная квартира в районе Некрасовка. Точнее обозначить нельзя, ведь место это особое. Пристальное внимание соседей по подъезду или по этажу ни к чему. Слишком много тайн у пятерых взрослых мужчин разных наружности, возраста и профессии. Хвалиться нечем, да и пугать обывателей, не знакомых с проблемами зависимости, незачем.

Все постояльцы – бывшие тяжко употреблявшие алкоголики и наркоманы, в недавнем прошлом совершенно выпавшие из круговорота привычной жизни. Кто-то оказался на улице, почти все потеряли работу, семью, друзей и нормальный человеческий облик. Один Господь знает, как они смогли выжить, опустившись на самое дно. Но случилось, что всем им, каждому в свой час, встретились на пути сотрудники Благотворительного фонда имени святого праведного Иоанна Кронштадтского, разработавшие систему церковной социализации наркозависимых и алкоголиков.

Обитатель

Олег, 60 лет

В адаптационной квартире – месяц. Работу найти еще не успел, налаживает индивидуальный быт. Безмерно благодарен Господу и работникам фонда за помощь и поддержку. Один из тех, от кого отказались все родные, кто возвращается с самого «дна» жизни. Помогает работникам фонда вести просветительскую работу в больницах.

В адаптационную квартиру этих граждан заселили не сразу. Сначала они почти год проходили лечение и восстановление в различных реабилитационных центрах вдали от больших городов. Там специально создана обстановка, способствующая выходу из привычного алкогольного дурмана. Занятость на приходе, забота опекунов и постоянная молитва делают свое благое дело. Но наступает момент, когда для дальнейшего возвращения к нормальной жизни требуются самостоятельные усилия.

Этот финальный этап чрезвычайно труден. Дома у большинства бывших зависимых попросту нет. Кого-то выгнали не выдержавшие алкогольного ужаса родные, иные попросту пропили свое жилье. С какой стороны подступиться к поиску работы, сразу не разберешься. Весь привычный круг общения пронизан бывшими связями. А там и отношение соответствующее, и возможностей утешиться давно опробованным способом – хоть отбавляй. Социум же, в который ты вроде бы готов шагнуть, кажется диким, агрессивным. Человеку страшно…

Заселяют в адаптационную квартиру прошедших реабилитационный курс как в хостел – на срок от трех до шести месяцев. Пока что в России таких мест около десятка. В нашем городе адаптационная квартира открыта в рамках проекта помощи наркозависимым Благотворительного фонда имени святого праведного Иоанна Кронштадтского, получившего грант столичного Комитета общественных связей.

За время пребывания здесь обитатели начинают самостоятельную жизнь: устраиваются на работу, посещают культурные мероприятия, учатся организовывать личное время. Самостоятельно готовят, обслуживают себя. Жилище сознательно лишено телевизора и интернета. Квартирантов настраивают на серьезный быт, а не на всякую ерунду.

Обитатель

Михаил, 45 лет

В адаптационной квартире живет два месяца, работает по своей прежней специальности риелтором, активно помогает работникам фонда по работе с алкоголезависимыми в больницах. Мечтает наладить связь и добрые взаимоотношения со своими детьми, создать новую семью. Понимает, как важен спорт во взрослой жизни здорового мужчины.

Коммунальные услуги пока что оплачивают благотворители. Но сотрудники фонда стремятся, чтобы вставшие на ноги «квартиранты» могли это делать сами.

– Продолжается и работа с психологом, и катехизаторские занятия со священником. Жители выполняют «домашние задания», посещают близлежащие храмы, участвуют в церковных таинствах, – говорит администратор адаптационной квартиры Алексей Сычев.

Кроме духовника, здесь еще незаменим куратор адаптационной квартиры. В отличие от администратора и священника, это, как правило, человек «из бывших». Он прошел все те же круги – дурь, лечение, восстановление, реабилитацию, освоение новой жизни – а потому лучше других знает, что чувствуют подопечные.

– В нашей маленькой «общине» мы вместе проговариваем проблемы и находим пути решения. Те, кто уже освоился в «доме на полпути», становятся наставниками для новичков, – говорит координатор церковной системы помощи наркозависимым по Москве Кирилл Ахмедов, он же куратор квартиры в Некрасовке.

Катерина Моисеенко

Опубликовано: №2 (615) январь, 2017 г.

Веб-сайт об антинаркотической деятельности Русской Православной Церкви: www.protivnarko.ru

Тел. «горячей линии»: (968) 712-30-30, (499) 704-61-69

Контакты Координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму:

109004, Москва, ул. Николоямская, д. 57, стр. 7. Телефон: (495) 912-15-10. E-mail: ccfoda@mail.ru

Комментарий

Епископ Каменский и Алапаевский Мефодий, руководитель Координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму:

Мы начали работу в начале 1990-х годов по запросу населения. Люди приходили в Церковь за помощью, просили избавить их или их близких от страшной зависимости. Появились инициативные приходы, монастыри, которые стали активно заниматься этой проблемой. В 2010 году при Синодальном отделе по благотворительности был создан Координационный центр по противодействию наркомании. С тех пор работа в этой сфере вышла на общецерковный уровень. Был принят ряд важных документов, разработана церковная методика реабилитации, которая уже прошла апробацию.

ВНИМАНИЕ! На веб-платформе Планета.ру до 20 февраля открыт сбор средств на работу адаптационной квартиры.