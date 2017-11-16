ЭМОЦИИ ВЫШЛИ ИЗ МОДЫ

Поколение победившей цифры берет верх

То, что среди нынешних 15–20-летних не модно смотреть телевизор, может, и хорошо. Но увы: «зомбоящик» (как они презрительно называют телеприемник) им заменили развлекательные и юмористические каналы на YouTube, большинство из которых отнюдь не отличаются нравственностью и интеллектом.

Гораздо хуже другое: среди этого поколения как раковая опухоль распространяется острая мода ни во что не верить. Их девиз: «Все, что нельзя измерить и посчитать, не существует!» Они полностью, нацело отрицают весь нематериальный мир.

Среди нынешней молодежи модно не только быть абсолютным атеистом, но и отрицать любовь, чувственность… Они не читают лирику и мелодрамы, не понимают и не любят стихов. Они не верят не только в Бога, но и в саму любовь как таковую. На вопрос «Когда собираешься жениться (выходить замуж)?» представители «цифрового поколения», как правило, отвечают: «Когда достигну приличного уровня, куплю квартиру и машину, найду стабильную солидную работу». Понятий «Родина», «патриотизм» для многих из них не существует вовсе. Они не интересуются политикой, не ходят ни на выборы, ни на митинги. Жить же предпочитают там, где больше платят людям с их уровнем квалификации, и там, где проще и быстрее сделать карьеру. Всю политику, историю, религию, философию и прочую «гуманитарку» они считают грязью и ложью, конъюнктурными выдумками тех, кто «делает деньги на управлении лохами».

Эти молодые люди спокойны, холодны, уравновешенны. Свои эмоции они держат внутри: показывать эмоциональность «не модно». Они не совершают нелогичных поступков, не делают восторженных глупостей.

Они хорошо учатся – не только в школе или в институте, но и на многочисленных курсах и тренингах. Они точно знают, кем и зачем быть. И вот уже конкурсы на физико-математические факультеты по специальностям «программирование», «IT-безопасность», «ком­пьютерные сети», «прикладная математика», на инженерные специальности в сфере новых технологий выше, чем пять – семь лет назад на модные тогда юридические и экономические факультеты.

Мир прогибается под их холодными четкими цифровыми взглядами. Пройдет десять лет – и у рычагов управления окажутся они. И что станет с этим миром тогда?

Андрей Клочков

Опубликовано: №21 (634) ноябрь, 2017 г.