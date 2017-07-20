ЕСЛИ МОЖНО, БЕЗ РУК!!!

Как любить человека, не догадываясь об этом

В программе «Мастера» XXXIX Московского международного кинофестиваля была показана совершенно удивительная картина итальянского режиссера Джанни Амелио «Нежность». Этот фильм об остродефицитном «продукте». О том, как надо любить, насколько надо оставаться нежным в этой любви и почему любовь не терпит насилия.

Очень хорошо сказал на пресс-конференции исполнитель главной роли Ренато Карпентьери: «Времена сейчас такие, что хорошее отношение перестает быть добродетелью. А в любви появляется насилие, и в последнее время слишком много насилия влекла за собой любовь. В нежности же не может быть никакого насилия. В ней могут быть разные степени. Она может состоять из поступков – взять кого-то за руку или (как герой фильма) разговаривать с лежащей в коме… И говорить о нежности, мне кажется, сейчас очень важно для всех нас».

Финишировал XXXIX Московский международный кинофестиваль Обладателем главного приза, «Золотого Святого Георгия», стала китайская картина «Хохлатый ибис» режиссера Цяо Ляна. Из российских фильмов специального приза жюри удостоилась картина «Мешок без дна» Рустама Хамдамова, а лента «Карп отмороженный» режиссера Владимира Котта получила приз зрительских симпатий.

Герой картины Лоренцо на пороге смерти. Он только что вышел из больницы после инфаркта, потому и задумывается о смысле жизни, любви, нежности. Он не был особенно хорошим отцом, как считают его взрослые дети, и теперь пытается как-то восполнить это любовью к внуку и к соседским ребятишкам. Но случается страшное: муж соседки убивает свою семью. Для Лоренцо это тоже трагедия – те люди стали для него близкими, и он уговаривает медперсонал в больнице разрешить ему побыть с умирающей соседкой. Женщина в коме, а он сидит рядом и что-то ей рассказывает, мотивируя свой поступок тем, что, когда она очнется, кто-то должен быть рядом…

Но она не очнулась, и это еще один удар для Лоренцо. Он считает, что никому больше не нужен. На самом деле собственная дочь любит его и переживает о нем. «Быть может, он не самый лучший отец, – говорит она брату, – но он мой отец, и я люблю его именно за это». Любовь, нежность, сострадание – те христианские мотивы, о которых режиссер предлагает задуматься зрителю. Именно через любовь и нежность происходит перерождение героя. Сердце его оттаивает в общении с чужими малышами, и в конечном итоге это возвращает его к собственной дочери.

Фильм отвечает на многие вопросы, которые мы задаем сами себе, – настолько он мудр по своей драматургии. В частности, один из героев картины говорит: «Все, что мы делаем в жизни для других людей, мы делаем только для того, чтобы нас полюбили. Можно любить человека, но не знать об этом».

Фестиваль в ЦИФРАХ: На XXXIX ММКФ было представлено 406 полнометражных и 74 короткометражных фильма

247 картин приняли участие в основных секциях

123 ленты показали в рамках российских программ 443 сеанса посетили 33 тысячи человек

Аккредитованы 2233 представителя СМИ и 5836 гостей и участников, из них 281 – из-за рубежа.

Елена Ульянова

Опубликовано: №13 (626) июль, 2017 г.