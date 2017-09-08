ЕСТЬ ОКНО ТАКОЕ

Освящение через освещение

На первый взгляд, окно – вполне утилитарный элемент церковного здания, в котором едва ли можно усмотреть глубокую символику. Казалось бы, оно должно лишь наполнять храм естественным солнечным светом точно так же, как и любую другую постройку. Почему же тогда и форма, и размеры, и ритм расположения окон на стенах и барабанах куполов церквей разных эпох нередко заметно отличаются друг от друга? На примере трех храмов, сооруженных в разные столетия, мы проследим три типа богословской символики окон в церковном здании.

ЛЕСТНИЦА СВЕТА

Свято-Димитриевский собор во Владимире

Первые два типа символики окна связаны с его утилитарной функцией освещения. Размеры, формы и расположение окон непосредственно влияли на освещенность храмового интерьера. Учитывая, что свет – одно из ключевых богословских понятий и одна из важнейших христианских метафор, трудно представить, что древним церковным зодчим была безразлична символическая сторона освещения храма.

В храмах XII века, построенных в период расцвета Владимирского княжества, таких как Димитриевский собор, размеры и количество окон подчинены четкой логике. Нижний ряд обычно самый маленький и по количеству, и по размеру проемов. Во втором ряду окон больше, а по величине они заметно крупнее. Венчает храм световой барабан с куполом, где концентрируется больше всего света.

В случае Димитриевского собора во Владимире в первом ряду фасада два маленьких окна, а во втором – три больших. Таким образом, хотя свет преобладает вверху, он заполняет внутреннее пространство храма постепенно и «иерархично»: его интенсивность словно увеличивается от основания до купола. Историк архитектуры Татьяна Вятчанина, в работах которой можно подробнее ознакомиться с темой тектоники православного храма, полагала, что на такую четкую ступенчатость света могли повлиять сочинения «О небесной иерархии» священномученика Дионисия Ареопагита и «Лествица» преподобного Иоанна Синайского.

ЛУЧ ИЗ-ПОД КУПОЛА

Спасский собор бывшего Спасо-Андроникова монастыря

В церквах XV века окна располагаются иначе. По исходе ордынского ига наметилось оживление всех сторон русской жизни. Обновленное государство строилось с центром в Москве, но с оглядкой на преемственность от Владимирской Руси. Все сохранившиеся храмы этого периода находятся в Москве или в Подмосковье. Среди них есть знаменитые и почитаемые: Спасский собор бывшего Спасо-Андроникова монастыря, Богородице-Рождественский собор Саввино-Сторожевского монастыря.

Очевидно, свет в таком храме полностью сконцентрирован в куполе. В XV веке господствовала идея мистического Фаворского света, который нисходит на молитвенника мгновенным озарением. Быть может, труды святителя Григория Паламы и духовный опыт эпохи подсказывали зодчим создавать образ этого незримого света при помощи именно такого расположения световых проемов в храме.

Кстати!

Никольская церковь в селе Каменское (Наро-Фоминский район) не так известна, однако именно в ней наиболее ярко воплотился новый подход к свету внутри храма в XV веке.

Даже не сведущий в архитектуре человек может узнать в ее облике древние прообразы храмов Владимира: она небольшая, белокаменная и увенчана единой мощной главой. В то же время церковь резко отличается от образцов XII века полным отсутствием окон на стенах: световые проемы располагаются лишь в барабане главы. В других храмах раннемосковского зодчества мы хотя и видим окна на стенах, но их мало и расположены они без какой-либо четкой «иерархии».

ОКНО КАК ИКОНА

Храм Великомученицы Екатерины на Всполье

В XVII–XVIII веках церковные зодчие стали рассматривать окно не только как «просвет» – источник света, но и как «прозор», то есть связующее звено между внутренним священным пространством храма и внешним «земным» миром. Ранее окна в храмах скорее заслоняли внешний мир от молящихся, нежели соединяли с ним. Узкие оконные проемы располагались, как правило, достаточно высоко, чтобы в молитвенное пространство не попадало извне ничего, кроме света.

В эпоху обмирщения грань между священным и земным стала не столь жесткой, как раньше. Окна храмов растесывались шире и опускались ниже. Картины повседневной жизни волей-неволей проникали в литургическое пространство через низкие проемы. Однако это уже не казалось людям неуместным, поскольку и в повседневности усматривался Божественный замысел. В церкви Святой Екатерины на Всполье большие окна были устроены архитектором предельно низко. Если смотреть изнутри, оконные проемы словно чередуются с иконами, располагаясь на одном с ними уровне. Картины происходящего во дворе храма и на улице в конце XVIII века уже кажутся уместными среди священных образов.

Антон Саков

Опубликовано: №16 (629) август, 2017 г.