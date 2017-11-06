ФЕРОМОНЫ СМЕРТИ

Ретроспективный анализ учит смирению

Для меня самой это неожиданно. И тем не менее поделюсь недавним личным открытием. Я отнюдь не уверена, на чьей стороне оказались бы мои симпатии в октябре 1917 года – если бы я проживала этот самый октябрь непосредственно, а не сквозь толщу лет и тома чужих воспоминаний.

Жесткий исторический «инсайд» случился у меня благодаря сайту «Проект 1917» – некоторому подобию социальной сети, составленной из кусочков воспоминаний, документов, фотографий на каждый день 1917 года. Постоянные зависания на этом сайте в ущерб делам, ночному сну и всем заповедям тайм-менеджмента невероятно меняют призму оценки тех злополучных для России событий.

Вот оно, волшебное погружение в контекст. Глядя на трагедию глазами современников, ты ошарашенно ловишь себя на мысли: лица, которых ты привык считать виновными в катастрофе, весьма обаятельны в повседневности, а их харизма притягательна подобно магниту. Возведенные же сегодня в ранг героев персонажи, напротив, посредственны.

И легко объясняются тогдашние толпы восторженных почитателей первых и антипатии в адрес вторых. И становится понятен ужас личного нахождения в моменте революционного хаоса – в отличие от стерильных условий кабинетного его анализа постфактум. Потому что твоя система координат рискует в следующую же минуту быть сломленной.

ИДЕЯ РЕВОЛЮЦИИ НЕВЕРОЯТНО ТОКСИЧНА. ОНА ОДУРМАНИВАЕТ ОБЩЕСТВО

ДО ПОТЕРИ РАССУДКА. НО ПОХМЕЛЬЕ БЕСПОЩАДНО.

Скольких интеллигентов-«февралистов», искренне умилявшихся «воздуху свободы» и отречению Императора, красный Октябрь в итоге вздернул на штык – пусть не в 1917-м, так в 1937-м?

А самое страшное – думать о своем возможном отношении к Церкви сто лет назад. Это сегодня мы православные, уверенные в своей церковности. А когда Церковь слаба и только берется выправлять свои недостатки на Поместном Соборе – и тут же на нее обрушивается лавина гонений? И все это – на фоне отнюдь не однозначного отношения к духовенству со стороны и элит, и масс?.. Хватило бы лично мне, условно «тогдашней», верности и духа?..

История ставит жесткие вопросы и хорошо учит смирению.

Елена Жосул

Опубликовано: №21 (634) ноябрь, 2017 г.