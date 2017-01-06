И НЕ СТАЛО В ДОМЕ СКУКИ

Мастерим рождественские украшения своими руками

Времена нынче непростые, и во многих семьях не покупают новых елочных игрушек, годами используя старые наборы. Замечательные обновки для зеленой красавицы можно смастерить своими руками, в чем читатели могли убедиться, следуя опубликованным в прошлом номере советам. Для изделий, «рецепт» которых «ПМ» предлагает сегодня, потребуются простейшие материалы, которые наверняка найдутся в каждом доме. Плюс немного времени и фантазии…

ЕЛОЧКА ИЗ РАЗНОЦВЕТНЫХ ПУГОВИЦ

Берем лист прозрачного пластика, лучше попрочнее (подойдет от старой папки формата А4). Вырезаем елочку по контуру (можно деревце, но тогда пуговицы понадобятся красные, желтые или зеленые, это будут яблоки). Края елочки и ствол оклеиваем золотистой бумагой или тесьмой, а всю внутреннюю поверхность – разноцветными пуговицами. На верхушке просверливаем дырочку и продеваем в нее ленточку.

ЕЛКА ИЗ НИТОК

От бабушек остались вязальные нитки? Можно найти им прекрасное применение, смастерив чудесную поделку. Вырезаем конус из плотного картона: наверху звездочка, внизу ствол. Обматываем его нитками различных цветов сначала в горизонтальном направлении, затем крест-накрест. Картон при этом лучше закрыть полностью. На нитки прикрепляем разноцветные бусины (они исполнят роль шаров). Звезду и ствол обклеиваем золотой или серебряной фольгой. В основании звезды прикрепляем ленточку.

ИГРУШЕЧНЫЕ КОНЬКИ

Годится плотная ткань любого цвета. Вырезаем коньки из ткани, в качестве полозьев используем обычные канцелярские скрепки. Для украшения подойдет любой материал: пайетки, блестки, бусинки. Игрушку нужно закрепить на ленте, а потом украсить ею елку.

Марина Анохина