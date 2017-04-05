И ПОПОСТИТЬСЯ, И ВЕС СБРОСИТЬ

Съел кашу – весь день доволен!

«ПМ» оценила преимущества модной постной диеты, ориентированной на избавление от лишнего веса

И осла накормить, и ненужных кило лишиться

Пост принято считать временем, когда верующие забывают о теле, заботясь о спасении души. Подумаешь, набрал несколько лишних килограммов на картошке и макаронах! Вынужденные питаться вне дома иногда начинают перебиваться всухомятку: в столовых и кафе не всегда можно найти постное, сытное и разнообразное меню, а готовить самим времени нет, да и носить с собой еду в контейнерах на работу неудобно.

Частенько такое пренебрежение к чреву даже культивируется в православной среде как показатель аскезы: «человек не заботится о земном», заварил быструю лапшу и побежал дальше. Напротив, высмеиваются сборники рецептов постных блюд, особые меню в ресторанах на время святой Четыредесятницы. Это же угождение плоти!

Первое время было непривычно и тяжело. Неделя понадобилась, чтобы каша стала привычной рутиной. Вечером ее варить лень, утром нет аппетита ее поглощать… В обед посещает искушение перебиться привычным пирожком, а не носить с собой контейнер с запеченной фасолью

Но проблема в том, что тело – наше средство бытия в мире во время земной жизни. Без него мы ничего не сможем и не успеем – ни молитвы, ни поклонов, ни рассуждений о духовном. И если о теле достаточно не позаботиться, очень скоро оно о себе напомнит. Хочешь не хочешь, а придется должным образом накормить «осла, призванного поднять нас во святой град Иерусалим».

Завтрак съешь сам

Главное блюдо диеты – крупяная каша: гречневая, рисовая, кукурузная, пшеничная, овсяная (но не из хлопьев, а именно из цельных зерен овса), перловая. Следует соблюдать принцип ротации, не используя один и тот же продукт чаще, чем раз в четыре дня. Поэтому лучше заранее купить разные крупы и составить меню на неделю.

Важно, чтобы завтрак был съеден не позднее девяти часов утра

Большинство из нас – люди занятые, а потому кашу удобнее сварить с вечера. Утром ее можно просто разогреть, обжарить с луком и грибами или с другими постными добавками по вкусу. Счастливые обладатели мультиварок и кашеварок могут с вечера поставить прибор на таймер, а утром проснуться от аромата уже готовой каши на подогреве.

Важно, чтобы завтрак был съеден не позднее девяти часов утра. В данной диете это примерно две глубокие тарелки каши. Как быть, если волчьего аппетита утром нет? За полчаса до завтрака можно выпить кружку теплой кипяченой воды, куда хорошо добавить дольку лимона или кусочек имбирного корня. В термосе или термокружке можно приготовить кипяток с лимоном и имбирем с вечера. Для ускорения обмена веществ и усиления аппетита можно еще принимать по утрам биодобавку из граната (она продается в магазинах восточных товаров).

Что здесь можно…

В утреннюю кашу разрешается добавлять масло, овощи, грибы, сухофрукты. Зато строго запрещаются каши быстрого приготовления, хлопья, «подушечки»: блюдо должно быть из минимально обработанных зерен.

Завтрак нужен, чтобы снабдить вас на целый день медленными углеводами. Обед насыщает организм белками. Его примерное меню – овощной суп и белковое блюдо. Если поститесь строго, главный источник белка – бобовые; в иных случаях допустимы кальмары, рыба, другие морепродукты.

Муж, воротивший от каши нос, начинает с интересом к ней присматриваться

Не забываем о принципе ротации (желательно без фанатизма: никто не запрещает ежедневно употреблять в пищу, к примеру, лук и морковку). То есть в понедельник наслаждаемся постными щами из свежей капусты с грибами и лобио по-грузински, во вторник – тыквенным супом и чечевицей с морковью… Если вам больше подходит дробное питание, обед можно разделить на два приема пищи – суп на «первый обед», а горячее – на второй.

Ужин состоит из приготовленных некрахмалистых овощей: тушеной капусты, запеченной свеклы, рагу из кабачков и баклажанов.

…И что нельзя

Картофель, увы, при этой диете исключается полностью. Не рекомендуется сладкое (за исключением небольшой порции сухофруктов на завтрак), выпечка, кофе, шоколад, в том числе горький. Даже если по медицинским показаниям вам рекомендовано ослабить пост и употреблять в пищу молочные продукты, лучше подумать о других источниках белка и кальция – рыбе, кунжуте, маке.

В сухом остатке: одежда стала просторнее

Вдохновение появляется, когда становятся ощутимыми первые результаты: утром просыпаешься бодрым и достаточно голодным, чтобы каша радовала. Одежда ясно дает знать, что объемы уменьшились, и выглядит модной «на пару размеров больше». Муж, поначалу воротивший от кастрюли с кашей нос, начинает с интересом к ней присматриваться, потому что в ней «явно что-то есть». А еще радует комплиментами обновленной фигуре и живому цвету лица. Коллеги интересуются «секретом здоровья». А ведь он так прост…

Ольга Гуманова

Опубликовано: №6 (619) март, 2017 г.