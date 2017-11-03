ИРИНА ГОРБАЧЕВА: «АРИТМИЯ» – ФИЛЬМ О МОЕЙ ЖИЗНИ

Звезда театра, кино и Инстаграма – о вере и ее роли в творчестве

Настоящим кинособытием этой осени стал фильм Бориса Хлебникова «Аритмия», недавно показанный в столичных кинотеатрах. Автор кинохита «Коктебель» снял тончайшую, пронзительную историю о семейной паре врачей скорой помощи, находящейся на грани развода, но им удается спасти свою любовь. Картина получила Гран-при фестиваля «Кинотавр». Главную героиню сыграла молодая актриса Ирина Горбачева, известная своими ролями в театре «Мастерская Петра Фоменко». Еще больше она знаменита искрометными видеоскетчами в Инстаграме, где у нее больше полутора миллионов подписчиков.

– Многие кинокритики сравнивают ваш фильм с картиной Звягинцева «Нелюбовь». В основе обеих лент – история сложных супружеских отношений. Но только Хлебников снял все-таки историю о любви. По телевизору в репортаже с «Кинотавра» видела, как вы плакали на премьерном показе «Аритмии».

– То, что показали в репортаже – десятая часть моих эмоций. Посмотрев фильм, оказалась шокирована: не ожидала, что он настолько пронзит. Плакал и мой муж Гриша. Картина оказалась очень созвучной тому непростому периоду, который мы тоже проживали. Не то что о нем не хочется вспоминать, но это было больно. В фильме тоже эта боль есть, и она очень понятна всем, кто подобное испытал.

– Хлебников хвалит вас в интервью, говоря, что вы не просто сыграли жену главного героя, но стали полноценным участником этой истории с сильным характером. Каково работать с таким режиссером и с таким партнером, как Александр Яценко?

– Это была большая актерская удача. Правда, вначале пришлось понервничать. На пробы ходила раза четыре и совершенно не представляла, берет ли меня Хлебников. Мы просто тихо работали. Кстати, Саша Яценко тоже не сразу появился, а только когда Борис Хлебников и Наталья Мещанинова, на пару сочинявшие сценарий, поняли, что они ошиблись с возрастом главного героя, и он должен быть значительно старше, и что это история и о кризисе среднего возраста. Когда я снялась в пробах, все пропали на пару недель. Подумала, не утвердили. Жалко было: и сценарий отличный, и партнер прекрасный. Но потом позвонил Боря и сказал: «Ира, я хочу, чтобы мы вместе попробовали это снять». И в итоге все вылилось в чудесный творческий процесс, по которому я соскучилась. Потому что последнее время сталкиваюсь с каким-то абсурдом, который происходит в нашем кино. Разувериваюсь, что на съемочной площадке могут трудиться единомышленники, увлеченные одним творческим процессом и получающие от этого удовольствие. Конечно, идиллии не было. Но благодаря такой работе понимаешь: чтобы снять хорошее кино, не обязательно жить за океаном, достаточно иметь толкового продюсера.

ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СТАЛКИВАЮСЬ С АБСУРДОМ В НАШЕМ КИНО. РАЗУВЕРИВАЮСЬ, ЧТО НА СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ МОГУТ ТРУДИТЬСЯ ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ

– Вам случалось сниматься в плохом кино?

– Конечно. В студенческие годы играла в проходных сериалах. Тогда совершенно не было денег. Но в той работе была своя польза. Тебя запоминал кастинг-директор, люди видели, что ты способен на большее. У многих артистов начиналось так: снимались в явной ерунде, а потом их звали в серьезный проект.

– Ну, после «Аритмии» вы уже можете выбирать себе роли.

– Да, могу себе позволить, и это великое счастье. Сейчас снимаюсь у Авдотьи Смирновой в фильме «История одного назначения». Это драматичный эпизод из жизни молодого Льва Толстого, о котором мало кто знает. Писатель вызвался защищать в суде затравленного писаря, который дал пощечину ротному командиру. Защита, увы, проиграла, и писаря расстреляли. Я играю жену Льва Толстого – Софью Андреевну. Это роль, о которой я могла только мечтать. Понимаю, что несу ответственность за каждую свою работу, за все, что делаю, и не имею права опускать планку.

– Вы в ответе и за те полтора миллиона подписчиков в Инстаграме, которые ждут ваши новые ролики. Своим чувством юмора и талантом клоунессы вы буквально взорвали рунет. Не чувствуете ли зависимость от этого образа?

– Конечно, люди за тобой наблюдают и чего-то ждут. Другое дело – чего ты ждешь от этого сам? Если я продолжаю валять дурака, шутить и этим делиться – буду делать это лишь тогда, когда мне самой этого хочется, а не чтобы «остаться на плаву». Моя активность в Инстаграме месяца три назад пошла на убыль, поскольку я перестала активно снимать ролики: это уже не так сильно развлекает, да и времени не хватает. У меня есть профессия, на которую я хочу тратить свою энергию и силы. Общаться с мужем тоже надо больше…

– Вы – верующий человек. Когда пришло ощущение, что Бог существует и что у Него есть на вас планы?

– Не могу сказать, что это был какой-то определенный день. Чем больше я становилась сознательным человеком, тем яснее понимала: ты несешь ответственность, должен иметь смелость проживать свою собственную жизнь. Крестили меня в детстве – как часто бывает, «на всякий случай». Когда мне было 12–13 лет, я ходила в церковь каждое воскресенье – в основном с бабушкой, иногда сама. Нас не воспитывали в вере. Но мне хочется быть не пассивной верующей, а разбираться в формуле христианства, знать ход богослужения, понимать молитвы. А то получается, что ты ходишь в храм, регулярно исповедуешься, причащаешься и делаешь это искренне. Но постепенно это становится привычкой и где-то даже рутиной, и потому сбить с толку тебя очень просто.

– Какой у вас любимый московский храм?

– Священномученика Антипы на Колымажном дворе. У меня там служит духовный отец. Туда хочется приходить, там сами стены откликаются. В этот храм ходят артисты из нашего театра «Мастерская Петра Фоменко». Мои друзья решили здесь крестить ребенка, и я стала его крестной. Теперь за этого человека тоже несу ответственность…

Елена Алексеева