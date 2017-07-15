Москвич, иди туда, где небо сходится с землей

В середине лета опытные московские крестоходцы устремляются в Ярославскую область, где по традиции 19 июля в ростовском Борисоглебском монастыре стартует ежегодный Иринарховский крестный ход. С молитвой и иконами в течение пяти дней по дорогам и лесным тропам Борисоглебской земли богомольцы пройдут больше 60 километров.

В первый день пути совершается водосвятный молебен у источника в Троице на Бору. Затем каждый день неизменно начинается с Литургии, а заканчивается вечерним богослужением: в храме Тихвинской иконы Божией Матери в селе Павлово, в храме пророка Илии в селе Ивановском, в храме Святителя Николая в селе Зубареве и в храме Рождества Христова в селе Кондаково – на родине преподобного Иринарха Затворника.

В череде российских крестных ходов Иринарховский называют самым красивым (к примеру, один из других самых известных – Вятский – зовется самым трудным). Скорее всего, «красивый» здесь означает «нарядный». И правда: это парад русского костюма. Большая часть женщин и девушек идут в сарафанах, а многие мужчины и парни – в традиционных русских рубахах. Нарядность ходу придает и природа. Сначала он идет по удивительному бору – памятнику природы, пересекает речку, а дальше – русский простор. Завершается крестный ход на одном из самых высоких мест в Ярославской области – удивительной возвышенности в Кондакове, где кажется, что небо и земля находятся рядом друг с другом.

По письменным источникам, Иринарховский крестный ход существовал уже в XVIII веке, но вскоре после большевистского переворота был пресечен безбожниками на долгие десятилетия. Организаторы крестного хода шаг за шагом воссоздавали детали тех дореволюционных традиций. Ведь, как и у каждой составляющей нашей Церкви: у монастыря ли, у благочиния ли, у прихода ли – у Иринарховского крестного хода своя история, свой характер, свое лицо, свой наряд, свой мотив молитвы.

Преображается путь крестного хода. Прокошены и проложены дороги; через речушки и ручьи трудниками ­построены или отремонтированы мостики и переходы – это неотъемлемая часть подготовки к началу хода (здесь отлажены совместные действия с местными администрациями); по мере сил приведены в порядок кладбища (в рамках монастырско-общественной программы «Погост»); устранена мерзость запустения в заброшенных храмах. У каждого селения, где проходит крестный ход, установлены поклонные кресты – это результат совместной ­программы монастыря и Ивановской средней школы – «Животворящий крест».

Еще совсем недавно крестоходцы почти весь путь преодолевали через заросшие поля, сквозь заросли берез, ивняка, по бездорожью. Но вот прямо на глазах преображается земля: березки выкорчеваны, земля распахана, зеленеют поля. А вдали мелькают крыши новеньких домов, ферм, гаражей для техники… Правда прежде, когда шли напрямую, путь был короче, а теперь нужно обходить засеянные нивы вокруг, однако крестоходцев это только радует.

Но самое главное – преображенные люди. Не только участники шествия, но и многие местные жители, которые с нетерпением ждут встречи богомольцев целый год. Жители деревни Шипино считают день прихода к ним крестоходцев настоящим праздником: «Наряжаемся. Готовим трапезу. Ждем. Даже мужики в этот день не пьют…»

О трапезах, встречающих крестоходцев, разговор особый. Уже нет в живых учительницы Ивановской школы В. Мазниной, заложившей в Шипине традицию приема трудников обильной трапезой, а столы по-прежнему ломятся от яств. Почила о Господе и директор Борисоглебской школы Н. Н. Дегтева, отладившая прием в Никульском. Нины Николаевны с нами нет, а дело ее продолжают оставшиеся в деревне две старушки: свыше тысячи паломников они насыщают своими гостинцами! Встречают крестный ход обильными столами жители Селища, Резанок, Давыдова…

Ежедневно на узких переходах, чаще на мостиках, где ход вытягивается в длинную вереницу, «счетная комиссия» подсчитывает число участников. Это нужно и для того, чтобы выяснить, на сколько человек готовить ужин, завтрак (все это монастырь берет на себя). С каждым годом паломников прибавляется: 60, 120, 300, 600, 1200, 2600 человек… Но вот что интересно: как вначале, так и теперь две трети участников – молодежь и дети. Двадцать лет – срок небольшой, но именно на крестном ходе так ясно видишь динамику жизни. Маленькие девочки и мальчики первых ходов – теперь уже солидные главы семейств.

Крестный ход всех уравнивает в правах. Уже два десятилетия рядом идут высокопоставленный чиновник и человек от земли. Иностранная речь на крестном ходе тоже не редкость: греческая, польская, сербская, английская, немецкая…

Владимир Мартышин

Опубликовано: №13 (626) июль, 2017 г.

Цитата

Крестный ход является свидетельством живой веры народа нашего и способности во имя Божие совершать подвиг, а подвиг – это всегда нечто, что идет против наших желаний, нашего спокойствия и удовольствия. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Из слова к участникам Великорецкого крестного хода 6 июня 2017 года

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