ИЗ РУК В РУКИ

«Их убьют, а они воскреснут», – сказал один праведный человек в годы гонений о священниках. Они воскресли и продолжают воскресать – но уже в своих детях, которые идут по стопам отцов служить перед Престолом Божиим.

Хочется мысленно пожелать маленькому человеку: взявши однажды отцовский крест, научиться читать, а потом следовать словам, написанным на нем, – «Образ буди верным словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою» (1 Тим. 4, 12). Потому что в наше свободное время сыну священника труднее решиться встать на путь отца, нежели при богоборческой власти. Он с детства знает, как нелегко быть священником, какие соблазны, нестроения и несправедливость ждут на этом пути, и какая радость, покрывающая все, даруется совершителям великого Таинства – Евхаристии.

Диакон Сергий Правдолюбов

Фото Владимира Ходакова

Опубликовано: №19 (632) октябрь, 2017 г.

