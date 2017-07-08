КАДИЛО, КРОПИЛО И БРАНДСПОЙТ

Это не освящение куличей и не массовая раздача святой воды

Скоро священников научат тушить пожары не хуже самих пожарных, спасать не только души, но и тела. На днях Святейший Патриарх Кирилл и министр Владимир Пучков подписали Соглашение о сотрудничестве между Русской Православной Церковью и Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Специально для «ПМ»

Протоиерей Сергий Привалов, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами:

– Главное в новом соглашении – это возможность взаимодействия с сотрудниками и органами управления МЧС по таким ключевым направлениям как: духовно-просветительская работа с личным составом подразделений, оборудование стационарных и походных храмов и часовен, организация курсов по Основам православной культуры в учебных заведениях системы МЧС России.

В соответствии с соглашением на новый уровень выйдет деятельность православных волонтеров, их обучение и профессиональная подготовка, участие их в оказании квалифицированной помощи и в духовной поддержке пострадавших в местах ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Русская Православная Церковь будет оказывать содействие профилактической работе по сохранению памятников церковной архитектуры и культурного наследия государства от воздействия пожаров и других стихийных бедствий совместно с территориальными органами МЧС России».

Иван Дмитров

Опубликовано: №13 (626) июль, 2017 г.