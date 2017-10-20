КАК ДОЧКА МАМУ УМУ-РАЗУМУ УЧИЛА

Сегодня в нашей рубрике дебютирует Мария (5 лет)

О самолюбии

– Мам, ты меня любишь?

– Очень!

– И я тебя сильно-сильно люблю! Вот как мы себя сильно любим!

О женской красоте

Вместе умываемся в ванной. Она чистит зубы, я смываю с лица косметику. Процедуры закончились одновременно. Маша спрашивает:

– Умылась?

– Еще надо глаза протереть, краску снять, – отвечаю.

– А зачем тебе краска?

– Хочу красивой быть. Видишь, какие у тебя реснички черные? Папа тебе подарил…

– Не папа, а Господь! – с укоризненной интонацией парирует Маша, постукивая себя кулачком по голове – как родительница, в сотый раз напоминающая бестолковому ребенку азбучную истину.

Об одиночестве

Зову Машу с собой на рынок. Она отказывается:

– Не хочу уходить из дома, – говорит.

Я печально:

– Ладно, пойду одна.

– Не одна, а с Богом, – поправляет Маша. – Господь с тобой будет.

О старости

Маша размышляет:

– Я вырасту, и у меня будут дети, а ты тогда уже будешь старенькая…

Я вздыхаю:

– Дожить бы… Так хочется увидеть твоих детей!

– Хочешь? Тогда молись Богу, – ответила мне без пяти дней шестилетняя дочь.

Записала Екатерина Моисеенко

Опубликовано: №19 (632) октябрь, 2017 г.