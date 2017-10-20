КАК ДОЧКА МАМУ УМУ-РАЗУМУ УЧИЛА

Сегодня в нашей рубрике дебютирует Мария (5 лет)
О самолюбии
– Мам, ты меня любишь?
– Очень!
– И я тебя сильно-сильно люблю! Вот как мы себя сильно любим!
О женской красоте
Вместе умываемся в ванной. Она чистит зубы, я смываю с лица косметику. Процедуры закончились одновременно. Маша спрашивает:
– Умылась?
– Еще надо глаза протереть, краску снять, – отвечаю.
– А зачем тебе краска?
– Хочу красивой быть. Видишь, какие у тебя реснички черные? Папа тебе подарил…
– Не папа, а Господь! – с укоризненной интонацией парирует Маша, постукивая себя кулачком по голове – как родительница, в сотый раз напоминающая бестолковому ребенку азбучную истину.
Об одиночестве
Зову Машу с собой на рынок. Она отказывается:
– Не хочу уходить из дома, – говорит.
Я печально:
– Ладно, пойду одна.
– Не одна, а с Богом, – поправляет Маша. – Господь с тобой будет.
О старости
Маша размышляет:
– Я вырасту, и у меня будут дети, а ты тогда уже будешь старенькая…
Я вздыхаю:
– Дожить бы… Так хочется увидеть твоих детей!
– Хочешь? Тогда молись Богу, – ответила мне без пяти дней шестилетняя дочь.
Записала Екатерина Моисеенко
Опубликовано: №19 (632) октябрь, 2017 г.