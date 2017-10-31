КАК РАЗРЕШИТЬ МИРОВЫЕ КОНФЛИКТЫ

Золотое правило нравственности

«Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Это евангельское правило Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил миру в качестве фундамента деятельности современного законодателя. Кому-то это покажется странным и не к месту, кому-то гласом вопиющего в пустыне. Однако согласиться с таким вполне логичным для современного скептического ума раскладом не стоит торопиться. И вот почему.

Предстоятель Русской Православной Церкви заявил об этом в ходе выступления перед участниками 137-й ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге – она прошла с 14 по 18 октября и собрала 160 делегаций из разных уголков планеты. Это – абсолютный рекорд для межпарламентских форумов. Не случайно, что на открытии «парламентского ООН» (так за глаза называют МПС – старейшую и самую крупную межпарламенсткую организацию мира) выступил Президент России Владимир Путин.

Наш Патриарх – человек, который привык к любой аудитории. Но на питерском форуме была своя специфика: в Думском зале Таврического дворца преобладала не христианская, как, скажем, в Европе, а исламская и буддистская аудитория. И постоянно гудевший до этого зал слушал Предстоятеля в полной тишине. И тот предложил им вспомнить о том, что парламентарии должны делать в первую очередь.

«КАК ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ПОСТУПАЛИ С ВАМИ ЛЮДИ, ТАК И ВЫ ПОСТУПАЙТЕ С НИМИ». ЭТО – ГЛАВНЫЙ РЕЦЕПТ ПРОТИВ ВРАЖДЫ, УРОВЕНЬ КОТОРОЙ СЕГОДНЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ ПРЕВЫШАЕТ ВСЕ РАЗУМНЫЕ ПРЕДЕЛЫ. И, КОНЕЧНО, В ЭТОМ СЕКРЕТ ДОВЕРИЯ КАЖДОГО КАЖДОМУ.

Если ты не услышишь другого, то ты глух для мира. Глух по собственному желанию.

Патриарх Кирилл, который также предложил опираться на нравственный консенсус, общий для любого сердца, при урегулировании острых мировых конфликтов, сделал попытку пробить эту глухую стену. И, если верить реакции, она оказалось не такой уж глухой. Например, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и вовсе указал, что выступление Предстоятеля стало самым предметным на ассамблее. Потому что истина – она всегда предметна.

Никита Вятчанин

Опубликовано: №20 (633) октябрь, 2017 г.