КАК СТАРЕЦ НАУМ К МОНАШЕСТВУ ПРИВОДИЛ

Басовитая девочка и медсестра из роддома

13 октября преставился архимандрит Наум (Байбородин), старейший насельник ­и духовник Троице-Сергиевой лавры. Он предвидел судьбы своих духовных чад, часто помогая им советом. Благодаря ему некоторые российские монастыри обрели настоятельниц. О двух игумениях рассказывает Нина Ставицкая.

Настоятельница муромского Свято-Троицкого женского монастыря приснопоминаемая игумения Тавифа (Горланова) полтора года назад поведала мне, как выбрала жизненный путь. Однажды она «увязалась» за своей старшей подругой в Успенский Пюхтицкий монастырь, а увидев эту обитель, сразу прикипела к ней душой и не захотела уезжать. Однако услышала от игумении Варвары (Трофимовой) следующее: «Знаешь, деточка, ты получи образование, затем уж подумаешь, хочешь ли в монастырь». «Деточка» закончила среднюю школу, медицинское училище и устроилась работать в больницу в Эстонии, чтобы быть рядом с любимой обителью – ходить на богослужения, петь на клиросе. Но потом вдруг нежданно-негаданно, благословленная архимандритом Наумом, оказывается в рижском Троице-Сергиевом женском монастыре, где принимает иноческий, а затем и монашеский постриг. Там будущая игумения проходит великую школу монашеской жизни.

Теперь о том, как случилось это «вдруг». Накануне дня ангела настоятельницы рижской обители игумении Магдалины (Жегаловой) сестры захотели сделать любимой матушке подарок: спеть евангельскую стихиру святой равноапостольной Марии Магдалине. Вот только басы старенькие никак «не тянули»! И тут преподаватель регентской школы при Московской духовной академии Светлана Романенко заявляет: «Знаю девочку, которая поет басом!» (имея в виду Тамару Горланову). Тамаре отбили срочную телеграмму, спела она в Риге стихиру. А игумения тут и говорит: «Возьму тебя в монастырь». Вот только после этих слов в душе у девушки появился… испуг: в сердце-то Пюхтицы! Уехала она из латвийской столицы и написала обо всем в письме своему духовному отцу архимандриту Науму. Вскоре получает ответ: «Отправляйся к матушке Магдалине».

Позднее, когда игумения Тавифа на протяжении четверти века возрождала знаменитый теперь монастырь (место расположения которого до возобновления монашеской жизни считалось в Муроме одной из самых криминогенных точек), она не раз обращалась к дорогому лаврскому старцу за советами. Игумении Тавифы, принявшей перед кончиной великую схиму с именем Фамарь, не стало в августе прошлого года. Остались плоды ее великого труда: возрожденная благолепная обитель с подворьями, монастырское издательство и детский приют, где воспитываются девочки-сироты. И во всем этом есть и заслуга батюшки Наума, который прозорливо увидел в юной пермячке подвижницу наших дней, сумевшую, по словам правящего архиерея – митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия, – вернуть монастырь из небытия.

Благодаря отцу Науму избрала монашеский путь и настоятельница Введенской Островной пустыни на владимирской земле игумения Феврония (Маратканова). С какой теплотой вспоминала она то удивительное время, когда верующие по благословению своих духовников селились поближе к лавре! Их семья – в том числе. По благословению отца Наума они уехали из Казахстана. Батюшка благословил девушку закончить школу и поступить в медицинское училище. После она какое-то время работала в роддоме, в отделении для недоношенных детей и шесть лет пела в хоре у архимандрита Матфея (Мормыля). А в рижский Троице-Сергиев монастырь попала в 27-летнем возрасте.

– Тогда запрещалось брать в монастыри молодежь, – говорит игумения Феврония. – Нас оформляли на разные работы, но жили мы в монастыре. Правда, когда на горизонте появлялся уполномоченный по делам религий, раздавался крик: «Молодежь, прячьтесь!» Четырнадцать игумений для вновь открывавшихся обителей воспитала игумения Магдалина!

Кстати, вся семья Мараткановых, окормляемая отцом Наумом, пройдя через многочисленные трудности, осталась верна христианским идеалам. Брат матушки-настоятельницы стал священником: сегодня протоиерей Сергий Маратканов заведует сектором заочного обучения Московской духовной академии и семинарии. Их мама за десять лет до кончины приняла монашеский постриг с именем Варвара. Сама игумения Феврония называет себя, членов своей семьи удивительно счастливыми людьми, потому что на их пути встретились такие духовные наставники, чьи слова и напутствия помогали даже в самых тяжелых обстоя­тельствах не опускать руки.

«Будем искать святости – и тогда Господь пошлет нам усыновление, покров Свой, и тогда не страшно ничего будет. И по всеобщем воскресении поставит нас Господь по правую сторону. Изменится наша природа, и будем там подобно ангелам, вечно блаженно радостны», – сказал однажды старец Наум, обращаясь ко всем нам. Давайте помнить эти слова.

Нас оформляли на разные работы, но жили мы в монастыре. Когда на горизонте появлялся уполномоченный по делам религий, раздавался крик: «Молодежь, прячьтесь!»

Нина Ставицкая