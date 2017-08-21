КАК СТРОИТЬ НА ВЕКА

Существует ли в современном храмоздательстве московский архитектурный стиль?

В дискуссиях об оптимальном для современного мегаполиса облике храма сломано немало копий. Какую форму лучше всего придавать модным сегодня приходским комплексам с помещениями для приходской и социальной работы? Можно ли вообще говорить о присущем нашему городу особом архитектурном стиле?

Игорь Мясников, художник-реставратор:

НАДО ПОДЧЕРКИВАТЬ НАШУ РУССКОСТЬ

Современная архитектура в Москве безликая, а храмы эклектичные. Сейчас архитектурными средствами надо подчеркивать, выражать нашу русскость. Посмотрите на Крутицкое подворье. Или возьмите Покровский собор на Красной площади. Он буквально поет о том, что стоит в сердце России!

Полина Гридасова, архитектор Калужской Тихоновой пустыни :

ГОВОРИТЬ О СТИЛЕ ВООБЩЕ НЕВЕРНО

В московском храмовом зодчестве мы находим все известные стили, вплоть до самых древних. Как известно, в свое время Иван Васильевич III пригласил из Италии Аристотеля Фиораванти. Так возникло это уникальное для XV века сочетание итальянской школы с русскими традициями. Сейчас же современного стиля как такового в церковной архитектуре не существует. Традиция храмостроения прервана в 1917 году, когда доминировал византийский стиль. А что именно строить сейчас, надо каждый раз решать применительно к конкретному месту.

Андрей Оболенский, руководитель 12-й мастерской Института «Моспроект-2» им. М.В. Посохина:

НЕ НАДО ИСКУССТВЕННО ОГРАНИЧИВАТЬ АВТОРА

Раньше Москва вбирала в себя стили церковного зодчества из различных регионов страны. Приезжали строители со своими местными приемами, со своей региональной эстетикой и строили как умели. Постепенно из этого разнообразия как сумма основных региональных приемов и образовался некий уникальный стиль, который мы с полным правом можем называть московским. Но сегодня такой подход во многом себя изжил. И сейчас в Москве проектировать в рамках какого-то специально выбранного стиля — подход искусственный.

Дмитрий Журавлев, член Московского союза архитекторов:

ВОПЛОЩАТЬ ЛЮБОВЬ И СВЕТ

Основа церковного зодчества не стиль, а архитектурная мысль. Важно, чтобы в архитектуре церкви прочитывался светлый иконографический замысел. При этом допустимо применять любые материалы и любые строительные методы.

Настоящая архитектура обычно иррациональна. Главное в архитектуре церкви – это воплощение живой веры. Архитектор так обустраивает пространство, что оно становится прямой проповедью о Творце мира, о пришедшем на землю Спасителе, о чистоте Пресвятой Девы. Церковная архитектура — прообраз Небесного Града. Но как мы узнаем, хороша ли эта церковь среди многоэтажек спального района, выверен ли стиль у той новостройки в центре Москвы, достаточно ли глубоко отражают золотые мозаики иного храма веру наших отцов? Подлинно христианскую архитектуру можно узнать так же, как и настоящих верующих. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 35).

Подлинная архитектура христианского храма — воплощение любви и света. Настоящая архитектура всегда совершается «здесь» и всегда уводит нас «туда» — к желанному пристанищу каждой души, обретшей Бога.

Андрей Анисимов, заслуженный архитектор РФ, председатель правления Гильдии храмоздателей:

ИЗБЕГАЙТЕ ГРУБОЙ ЭКЛЕКТИКИ

Стили московских храмов, естественно, со временем менялись: церковная архитектура подвластна (хотя, может, это и не очень хорошо) господствующим в мире вкусам и моде. Конечно, она немного обособлена и подчиняется в первую очередь богословским законам и только во вторую — эстетическим. В то же время, поскольку в Церкви представлены искуснейшие творения, высочайшие вершины мастерства, ей, конечно, следует перенимать самые передовые достижения человеческой мысли. При этом она не должна быть авангардной и нетрадиционной. И найти эту грань между новым и современным, с одной стороны, и основанным на традиции, а не на бесконечном повторе — с другой — принципиально важно.

Самое главное, чтобы здание было стилистически выдержано. К сожалению, о большинстве московских построек — не только церковных, но и относящихся к гражданской архитектуре — я сказать этого не могу. Грубая эклектика, поверхностное скольжение по истории церковной архитектуры — для храма всегда очень большой минус. Лучше построить несколько храмов в разных стилях, чем в одном пытаться совместить десяток.

Подготовил Владимир Ходаков

Опубликовано: №15 (628) август, 2017 г.