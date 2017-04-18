КАК ЗАГОВОРИЛ НЕМОЙ ИВАН ВЕЛИКИЙ

Первыми в Кремле разговелись «звонари в штатском»

Ровно четверть века назад впервые с 1918 года пасхальная ночь огласилась радостным трезвоном кремлевских колоколов. Об этом историческом событии вспоминает старший звонарь Московского Кремля и Храма Христа Спасителя Игорь Коновалов.

Ровно четверть века назад впервые с 1918 года пасхальная ночь огласилась радостным трезвоном кремлевских колоколов. Об этом историческом событии вспоминает старший звонарь Московского Кремля и Храма Христа Спасителя Игорь Коновалов.

От лица Издательского отдела Московской Патриархии мы еще в 1987 году обращались к администрации Государственных музеев Московского Кремля с просьбой разрешить нам подняться на колокольню и осмотреть колокола. Музейщики ту просьбу просто проигнорировали. Но с 1990-х годов в кремлевских соборах возобновились богослужения, и патриаршие службы поначалу отзванивала шатровая колокольня собора Василия Блаженного. Музейные работники опасались: начнем звонить – колокольня Ивана Великого разрушится. Поэтому была создана комиссия специалистов по исследованию кремлевских колоколов. Кропотливо изучались фундаменты и основание колоколен, состояние стен.

На первое совещание в Кремль меня пригласили 28 января 1992 года. Там было принято решение: на ближайшую Пасху Иван Великий должен зазвонить. Вместе с епископом (ныне – митрополитом) Истринским Арсением мы поднялись на ярусы звона. И тут на меня обратились взоры всех: «С чего начать?» Подумав, предложил начать с пяти колоколов второго яруса столпа Ивана Великого.

На некоторых колоколах не было языков. Как выяснилось, они пребывали в кремлевских хранилищах. Оставалось установить соответствие языков по массе и габариту и подвесить их на свои места. Привязали веревки, на большой колокол сделали примитивную ножную педаль. Но опробовать подвеску и сами колокола «звонари в штатском» не позволили. Значит, первый раз нужно будет звонить сразу вчистую, на камеру.

Со мной работали специалисты из Военной академии им. Ф.Э. Дзержинского, которые прямо заявляли, что они атеисты. В шутку я называл их черными полковниками.

И вот пасхальная ночь. Мы поднимаемся на колокольню. Внизу телекамера, которая транслирует картинку перебивками с Ивана Великого и из Богоявленского кафедрального собора в Елохове. Перед тем как ударят колокола собора и Патриарх возглавит крестный ход вокруг него, должны прозвонить мы. Ответственность! Несколько минут я звонил, привязанный ремнем безопасности к перилам, поскольку шел снежок и было очень скользко.

А дальше «черные полковники» извлекли из принесенных саквояжей освященные пасхальные куличи и яйца. Впервые после десятилетий молчания из-под купола Ивана Великого, куда мы поднялись со второго яруса наверх, звучало: «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!» Разговелись и спустились вниз. Там нас уже ждал горячий чай, поскольку на ярусах было холодно. В следующем, 1993 году зазвучал большой Успенский колокол – исторически самый массивный благовестник всего христианского мира. Но это уже другая история…

Записала Анастасия Чернова

Опубликовано: №7 (620) апрель, 2017 г.

