КАМЕРТОН ДЛЯ ОБЩИНЫ

Регенты и певчие собрались на съезд впервые за век

Строго говоря, первым состоявшийся на рубеже ноября и декабря в российской столице съезд регентов и певчих назвать нельзя. До революции подобные форумы пусть и нерегулярно, но проходили. Впрочем, последний состоялся в 1917 году; к тому же на международный статус он не претендовал. Теперь же в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя и в Соборной палате Московского епархиального дома в Лиховом переулке собрались представляющие 90 епархий делегаты из 17 стран.

Некоторые регенты-гости (причем как из ближнего, так и из дальнего зарубежья) выступили с динамичными и экспрессивными мастер-классами, в ходе которых поделились с аудиторией наработками из собственного богатейшего творческого опыта. Так, преподаватель Киевских духовных академии и семинарии протоиерей Димитрий Болгарский на примере Задостойника Успению Божией Матери виртуозно разложил на составные части веками отточенную малороссийскую «казацкую эстетику» (цитата оратора) Киево-Печерского распева. Регент парижского Александро-Невского кафедрального собора, продолжатель знаменитой династии церковных музыкантов протодиакон Александр Кедров, разучивая с хором один из гармонизированных его отцом догматиков знаменного распева, показал, как сегодня можно соединять мощные традиции русского церковного пения зарубежья и Отечества.

Не отстали и «хозяева площадки». Самыми убедительными из практических выступлений москвичей оказались открытые уроки, где преподаватели богослужебного пения делились современными формами и методами обучения молодежи. Педагог Хорового училища им. А.В. Свешникова, дирижер концертного хора Школы духовного пения (ШДП) при Татианинском домовом храме МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Маркелов продемонстрировал, как можно разучить напевы тех или иных обиходных гласов. «Классический метод обучения на практике, когда ученик стоит на клиросе и внимает опытному певчему, хорош. Но его главный недостаток: за другим такой начинающий певец глас подхватит, а вот запеть самостоятельно вряд ли сможет», – считает оратор. Системное преподавание обиходных гласов было поставлено во главу образовательного процесса в ШДП с самого начала 17 лет назад, и выступавший наглядно доказал преимущества такого подхода.

Доцент Московского гуманитарного педагогического института кандидат педагогических наук Анна Стрельцова сходную тему осветила иначе. Регент правого хора Благовещенского храма в Федосьине (район Ново-Переделкино), Анна Сергеевна, кроме того, возглавляет и вокальный ансамбль на этом приходе, и ее выступление было посвящено непростым вопросам организации детского хора непосредственно в общине, без создания отдельного церковно-приходского учебного заведения.

Главным же фокусом, вокруг которого вращались темы основных докладов, стала репертуарная политика современных клиросов. Как выяснилось, это настоящая больная мозоль, и к ее уврачеванию приступить пора давно. Другое дело, спешка тут противопоказана: Русской Церкви с ее тысячелетними традициями в области богослужебного пения искусственное сужение стилевого разнообразия столь же категорически противопоказано, как и репертуарная эклектика.

Высокий градус обсуждения этой темы задали возглавивший пленарное заседание Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и выступивший с докладом «Петр Ильич Чайковский и сегодняшние проблемы церковного пения» глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Подлинной болью от распространяющейся по клиросам дурновкусицы оказалось проникнуто сообщение главы Издательского совета Санкт-Петербургской епархии настоятеля Петропавловского храма в Шуваловском парке (Санкт-Петербург) известного церковного композитора игумена Силуана (Туманова). «Апостольское служение, культурная традиция или развлечение» – такие антитезы основной функции современного пения в храме ставит докладчик, констатируя, что в эпоху царствующего постмодерна сформулировать единственно верные критерии верного подбора репертуа­ра невозможно. Тем не менее отец Силуан предлагает рецепт проверки, на том ли пути находятся регент и возглавляемый им коллектив. Следует, по его мысли, посмотреть на частоту причащения певчих того или иного хора, а в первую очередь – на то, присутствует ли на клиросе подлинная любовь, позволяющая снисходительно и с пониманием переносить взаимные ошибки и тяготы.

Конечно, сказать это легко. Но в завершающий день съезда 2 декабря управлявший сводным коллективом делегатов главный дирижер Синодального хора Алексей Пузаков на собственном примере показал, как ответственно и творчески следует подходить к формированию репертуара для торжественного богослужения. На Литургии, которую в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, удивительно молилось и прекрасно пелось, и это может подтвердить каждый находившийся в тот день в соборе.

Разумеется, за три дня делегаты не смогли разом разрешить долго копившиеся проблемы клиросного служения. Рассчитывать на это было бы самонадеянно. Но разъезжались они с оптимизмом: открытый, местами даже нелицеприятный профессиональный разговор вселяет надежду как на продолжение творческого общения, так и на то, что больные точки ни в коем случае не будут заболтаны.

Николай Георгиев,

фото пресс-службы Патриарха Московского и Юлии Маковейчук

Опубликовано: №24 (614) декабрь, 2016 г.