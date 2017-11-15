КЛИЧ МЕСТИ ВМЕСТО МОЛИТВЫ

Для чего нужен государственный гимн? Почему он так важен для граждан государства? Возможно, потому, что это единственный символ страны, который оживает благодаря людям, его исполняющим

Идея упорядочить государственные церемониалы России принадлежит императору Павлу I. Появившийся тогда гимн-молитву

на слова поэта Михаила Хераскова «Коль славен наш Господь в Сионе» создал лучший из композиторов эпохи – Дмитрий Бортнянский. Впервые это произведение прозвучало на публике в 1798 году, во время вручения Павлу I знаков отличия Великого магистра Мальтийского ордена. Сочинение Бортнянского активно распространялось в духовной и военной среде, хотя официальным государственным гимном страны так и не стало. Его часто исполняли в общественных местах, пели во время молитвы в войсках. Оно быстро и легко вошло в обиход почти всех российских сословий. Иногда его неофициально называли духовным гимном России. Вплоть до 1917 года мотив «Коль славен» вызванивался колоколами курантов Спасской башни Московского Кремля и храма Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Десять лет назад эту мелодию «реабилитировали» на высшем государственном уровне. В утвержденном президентским указом Уставе гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил РФ предусматривается ее исполнение в некоторые особо торжественные моменты.

ПЕРВЫМ ПОЭТОМ, СОЧИНИВШИМ ДВА РАЗНЫХ ГИМНА НА ОДНУ МЕЛОДИЮ, БЫЛ ЖУКОВСКИЙ

Отечественная война 1812 года изменила в сознании русских людей многое. Заграничные походы нашей армии ­познакомили российских ­подданных с западноевропейскими традициями. Тогда более двух десятков государств взяли за основу своих гимнов мелодию британского композитора Генри Кэри. Оказалась среди них и Россия. На музыку Кэри были положены слова с первой строчкой из библейского псалма о сохранении государя: God save the King! (Боже, храни короля!) Русский перевод этой строки стал не менее известным: «Боже, царя храни!» В 1816 году на параде в Варшаве при встрече императора Александра I был впервые исполнен британский мотив с русскими словами Жуковского. Именно это песнопение стало первым в истории официально утвержденным Государственным гимном России.

Однако в 1833 году император Николай I повелел заменить английский вариант мотива российским. Музыку написал потомственный офицер, музыкант-скрипач Алексей Львов. За создание текста вновь взялся Василий Жуковский, сочинивший всего одну короткую строфу. В канун Нового, 1834 года по гвардейским частям был оглашен приказ о высочайшем утверждении «Боже, царя храни!» в качестве Государственного гимна России. И он оставался таковым 83 года. Это ­самый продолжительный период среди всех официально утвержденных в истории нашей страны вариантов и версий государственных гимнов!

УЖЕ В НАЧАЛЕ МАРТА 1917 ГОДА ПРЕЖНИЙ ГИМН ОТМЕНИЛИ. ЕМУ НА СМЕНУ ПРИШЛА РЕВОЛЮЦИОННАЯ «МАРСЕЛЬЕЗА»

Уже в начале марта 1917 года, фактически спустя несколько дней после отречения Императора-страстотерпца Николая II, прежний гимн отменили. Ему на смену пришла революционная «Марсельеза», уже много лет бывшая французским гимном.

Русские слова к ней еще в XIX веке написал революционер Петр Лавров, потому называли ее «Русской Марсельезой» (и даже «Рабочей Марсельезой»). Таким образом, в России стали исполнять песнопение не русского, а французского композитора Клода Жозефа Руже де Лиля. Именно в этот момент впервые официальный государственный гимн-молитва был заменен революционной песней-маршем.

Всего несколько месяцев спустя при наступлении двое­властия неменьшая популярность сопутствовала большевистскому партийному гимну «Интернационал». Его текст создал во времена Парижской коммуны поэт-анархист, революционер Эжен Потье. Музыка была написана позже, в 1888 году, композитором Пьером Дегейтером. В 1902 году русский текст «Интернационала» сочинил поэт и переводчик, революционер-эмигрант Аркадий Коц. В январе 1918 года Совет народных комиссаров утвердил «Интернационал» Государственным гимном новой страны – РСФСР, а с 1922 года он стал гимном СССР.

Так закончилась эпоха гимнов-молитв… Остается лишь вопросительно предполагать – возможен ли возврат к ней в будущем?

Константин Ковалев-Случевский

Опубликовано: №21 (634) ноябрь, 2017 г.