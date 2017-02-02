КОГДА ФИНАНСЫ ПОЮТ РОМАНСЫ

Секрет материальной стабильности – инвестиции в человеческий капитал

В начале каждого года мы желаем друг другу процветания и благоденствия, подразумевая в том числе и материальное благополучие. Финансовыми вопросами сегодня приходится заниматься практически всем взрослым дееспособным людям. Православные люди – не исключение. Им также нужно понимать, где сэкономить, чтобы остались средства и на очередную паломническую поездку.

ТРАТЬТЕ С УМОМ

Сразу разочаруем: таблеток от бедности не существует, равно как и вакцины богатства. Все гораздо проще, и одновременно – сложнее. Ученые уже давно определили, какие привычки способствуют финансовому процветанию, а какие наоборот.

Состоятельный человек никогда не будет покупать дорогие вещи «для понтов». Все траты продуманы, а потому эффективны. Бедный же часто оказывается в ловушке своих непомерных расходов. Богатый каждую трату планирует, а бедный действует импульсивно, тратя значительно больше денег в моменты, когда они вдруг появляются.

Бедные не знают и особенно не стремятся узнать, что делать с деньгами, поэтому они их только тратят. Богатые в первую очередь вкладывают деньги – не только в свое дело, но и в свое профессиональное развитие, в упрочение положения, в продвижение (иными словами, в собственный человеческий капитал), и лишь следующим шагом просто тратят.

ДЕСЯТИНУ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Часто можно услышать, что богатые – просто очень жадные люди. Но это скорее «профессиональная деформация», которая появляется у человека вследствие привычки накапливать. К сожалению, последнее просто необходимо, если человек мечтает о финансовой стабильности. Так, большинство успешных людей откладывают на перспективу хотя бы десятую долю от личных заработков.

Самая же главная привычка состоятельных людей – много и эффективно работать. Если рядом с собой вы видите значительно более обеспеченного человека, знайте: он такой же, как вы, только трудится больше. Достигая же определенного финансового уровня, обязательно нужно продумывать и стратегию поддержания этого уровня, считает профессор Высшей школы экономики, директор Центра трудовых исследований Владимир Гимпельсон:

– Как бы сложно ни складывалась экономическая ситуация в стране, люди, имеющие образование и квалификацию, оказываются в относительно выигрышном положении. Они могут потерять работу, им могут понизить зарплату. Но они относительно легче других находят новую работу с более высокой зарплатой, им меньше грозит безработица, за них борются и их ищут работодатели.

ПРАВИЛО ТАНДЕМА: ВЕДУЩИЙ И ВЕДОМЫЙ ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ

Поэтому самое лучшее, что мы можем сделать для своих детей – дать им образование. Родители должны готовить детей к тому, что они будут себя обеспечивать, сами за себя отвечать. Однако ценность образования – не вечная. Допустим, мы с вами купили хороший дорогой холодильник. Пока что он самый современный. Через пять лет он будет таким же самым современным? Будет стоить столько, сколько мы за него отдали? Конечно, нет. То же самое с образованием: если человек не инвестирует в себя, не повышает собственную квалификацию, не предпринимает усилий, чтобы узнавать новое, не проявляет активность – ценность его диплома со временем уменьшится. Не хочешь учиться – будь готов к тому, что ты из среднего класса выпадешь.

Безусловно, для любого человека, тем более православного, важно благосостояние не отдельного индивидуума, а всей семьи. Если близкие поддерживают друг друга, то семья устойчива, и каждый ее член тоже стабилен. Сильный помогает слабому, слабый выполняет работу, которая будет только отвлекать активного от продвижения семьи. Но в этом тандеме важны обе составляющие. Простой пример – бабушки, которые помогают своим взрослым детям растить малышей в то время, когда те заняты.

Катерина Моисеенко

Опубликовано: №2 (615) январь, 2017 г.

Пять золотых правил финансовой устойчивости: оптимальная долгосрочная экономическая стратегия средней семьи

1. По возможности всем работать.

2. Стремиться повышать свою квалификацию, чтобы заработки были выше, а возможности на рынке труда – шире.

3. Заработанное тратить с умом. Инвестировать в детей, в здоровье, в собственное образование.

4. Если есть сбережения, хранить их в разных валютах. Не покупать дорогие вещи ради того, чтобы продемонстрировать свое благополучие соседям. Покупать только необходимое, избегать потребления напоказ.

5. Быть разумным, рационально оценивать свои возможности и перспективы.

Комментарий

Валентин Катасонов, профессор МГИМО, доктор экономических наук:

НЕ ПУСКАЙТЕ В СЕМЬЮ МАКРОЭКОНОМИКУ

– Здоровая семейная экономическая клеточка принципиально отличается от модели макроэкономики. Макроэкономика – это рыночная экономика, где все продается и покупается, где действуют товарно-денежные отношения, где все имеет цену, но ничего не имеет ценности. В семье как главной экономической ячейке все с точностью до наоборот. Если здесь возникают товарно-денежные отношения, вместо семьи остается только… лужа воды. Нормальные отношения – это отношения любви, взаимопомощи, сочувствия, сострадания и милосердия.