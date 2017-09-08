КОНЬ ПОД ПЕРЕСВЕТОМ ВСТАЕТ НА ДЫБЫ…

Где появится и как будет выглядеть памятник святым монахам – героям Куликовской битвы

Московский скульптор Василий Селиванов приступает к финальному этапу работы над проектом памятника преподобным Пересвету и Ослябе. Как предполагается, композиция разместится в сквере между Симоновым монастырем и храмом Рождества Богородицы в Старом Симонове, ставшим местом упокоения воинов-схимонахов.

В прошлом году имена преподобных Пересвета и Осляби впервые оказались в Месяце­слове Русской Православной Церкви. Освященный Архиерейский Собор 2016 года благословил в числе нескольких ­десятков святых их общецерковное почитание. Днями их памяти отныне утверждены 7 (20 н. ст.) сентября и 6 (19 н. ст.) июля – праздник Собора Радонежских святых, в списке которого преподобные Александр Пересвет и Андрей Ослябя занимают 12-е место.

Столичная православная общественность давно ждет появления посвященной святым инокам-воинам скульптурной композиции. Соответствующее постановление на пленарном заседании Мосгордумы принималось еще 13 ­июля 2005 года. Спустя некоторое время в сквере на месте старого Лисьина пруда (именно здесь, по устойчивой легенде, писатель Карамзин «утопил» свою «бедную Лизу») появился закладной камень. Но потом он неожиданно исчез.

– Поскольку бюджетные средства нам привлечь пока не удалось, от проведения открытого конкурса проектов наша организация отказалась, – рассказывает президент Благотворительного историко-культурного фонда святых Пересвета и Осляби Сергей Чуйченко. – В этом случае мы вправе сами определять авторов-исполнителей. Работу над памятником поручили московскому скульптору Василию Селиванову, а творческий коллектив возглавил его отец — народный художник России Николай Селиванов.

– В ходе работы над проектом наше (вместе с настоятелем храма Рождества Богородицы в Старом Симонове ­протоиереем Владимиром Силовьевым) видение монумента постепенно эволюционировало от варианта с благословением иноков преподобным Сергием через иконографические образы Пересвета и Осляби к теме их ратного подвига и геройской гибели на поле брани, – говорит Василий Селиванов. – Сейчас мною выполнен гипсовый макет конных фигур двух воинов в облачениях схимонахов. Он выставлялся в Государственной думе, получил множество лестных отзывов, а некоторые депутаты даже лично согласились профинансировать установку.

Для пары 5,5-метровых бронзовых изваяний, стоящих на гранитном постаменте с рельефами (как предполагается, один из них отразит сюжет благословения воинов Игуменом земли Русской, на втором будет изображен момент Куликовской битвы, а спереди разместится текст молитвы святым Пересвету и Ослябе), смета не очень большая – 68 млн рублей. Но народным депутатам, даже нескольким, ее вряд ли потянуть. Поэтому инициаторы установки сейчас активно разыскивают меценатов, которые могли бы поддержать проект.

– А пока я слегка корректирую макет, – рассказывает Василий Николаевич. – Конь под Пересветом встает на дыбы. А Ослябю я, наоборот, спускаю на землю и вооружаю богатырским мечом: по преданию, он сложил голову в пешем строю русского войска.

Михаил Терентьев

Опубликовано: №16 (629) август, 2017 г.