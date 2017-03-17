КРЕСТ НА ЭМОЦИЯХ

Мы хотим все знать…

Вот интересное фото. Чем там занят священник: читает Псалтирь, молится о мире во всем мире, листает книгу, думая о чем-то своем?

Любопытство – крест не от Бога, его мы взваливаем на себя, не замечая сами. Это такая же эмоция как радость, гнев, страх, и может быть направлена на доброе и спасительное, а может разрушать душу.

Вот урок: научиться постом управлять своими эмоциями. Любить доброе, ненавидеть злое. По истечении постного поприща мы удивимся результату: многие вопросы окажутся за горизонтом, а вместо праздного любопытства появится желание самому открыть Псалтирь.

Диакон Сергий Правдолюбов, фото Владимира Ходакова

Опубликовано: №5 (618) март, 2017 г.

